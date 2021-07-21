معسكر برج العرب .. حافلة الزمالك تتحرك إلى الإسكندرية

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب.
ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 أغسطس الجاري على الترتيب.
وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.