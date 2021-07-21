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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معسكر برج العرب .. حافلة الزمالك تتحرك إلى الإسكندرية

صدى البلد

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وأبها السعودي يومي 26 و29 أغسطس الجاري على الترتيب.

وسيستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود  إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة، ويعود الزمالك إلى الإسكندرية مرة أخرى عقب لقاء المحلة للانتظام في  معسكر جديد استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 6 أغسطس  المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

الزمالك الاسكندرية معسكر برج العرب غزل المحلة

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