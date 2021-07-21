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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

في اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بـ عيد الأضحى المبارك

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ عيد الأضحى المبارك خلال اتصال هاتفي.

ودعا شيخ الأزهر، من الله في بيان له، للرئيس السيسي بالسَّداد والتأييد في مواجهة جميع التحديات، التي تحدق بمصرنا المحروسة، مؤكدًا دعم الأزهر الكامل لخطوات الرئيس السيسي في بناء الوطن والجهود المخلصة التي يبذلها من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي

كما تقدم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام.

ودعا شيخ الأزهر جميع المسلمين؛ لاغتنام هذ المناسبة المباركة في تعزيز روح الإخاء والتسامح والتكافل، وإدخال السرور على البيوت، وتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها.

شيخ الأزهر السيسي اتصال هاتفي الرئيس السيسي الإمام الاكبر

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