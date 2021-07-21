عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجواء رائعة.. فيفي عبده من حفلة عمرو دياب بالساحل الشمالي

صدى البلد

شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد من حفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي و انبسط جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه ❤️”.

وهنأت الفنانة فيفي عبده، جمهورها بـ عيد الأضحى، ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت فيفى عبده على الفيديو: “‏كل سنة وأنتم طيبين عيد سعيد عليكم إن شاء الله يا رب وعلى الأمة العربية كلها بحبكم اوي ”.

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي".

علي الجانب نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو  تحذر جمهورها بخصوص فيروس كورونا .

وقالت فيفي عبده ، عبر فيديو لها نشرته من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": بوجه رسالة كل  الشباب المتهور الي مش بيسمع الكلام وبيفتكر الموضوع بسيط، خلو بالكم من نفسكم، الموضوع بقى خطر جدا، وانا لما كنت بضحك علي كورونا، مكنتش أعرف إنه بالصعوبة دي، ولكن عرفت انه مش هين وبيضيع ارواح ناس بنحبها، فأرجوكم خدوا بالكم .

وتابعت: "الله يرحم كل الي توفوا من زمايلي او غيرهم، يا رب كل اللي في المستشفي يقوموا بألف مليون سلامة ".

اطلالات فيفي عبده االحالة الصحية ل فيفي عبدة اخبار فيفي عبدة اطلالة فيفي عبدة الفنانة فيفي عبده حالة فيفي عبده

ترشيحاتنا

بداية من 25 يوليو.. إجراء سعودي عاجل بشأن العمرة

أسعار ومواصفات المجموعة الكاملة لـ تويوتا الجديدة بمصر 2021

بعد تسميتها eFootball .. تعرف على موعد إطلاق إصدار PES المجاني

أخبار البرلمان.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو..وغرامة 5000 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة

لماذا سمي مشعر منى بهذا الاسم ؟

نشرة الاقتصاد| التموين: نتابع تقارير غرف عمليات المحافظات.. مراقبة صلاحية السلع خلال إجازة عيد الأضحى.. أسعار العملات الأربعاء 21 -7-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

إثيوبيا تواصل استفزازاتها لـ مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

في تسريب بيانات.. أرامكو السعودية تواجه ابتزازًا إلكترونيًا بـ50 مليون دولار

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الكباب المصري بـ تتبيلة مختلفة

"البحرية" تنجح في إنقاذ يخت شراعى يحمل الجنسية السويسرية على متنه ۱۰ أجانب

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ