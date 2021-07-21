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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد رشاد يبدع في غناء أنا مش شمتان .. فيديو

الفنان محمد رشاد
الفنان محمد رشاد

أبدع المطرب محمد رشاد، في أداء أغنية أنا مش شمتان، مؤكدا أنها من الأعمال الفنية المحببة له والتي تم تنفيذها في أيام قليلة.


وأضاف محمد رشاد، في حواره لـ برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه يختار بعناية كبيرة أعماله الغنائية ويهتم بكل التفاصيل، متابعا أنه له أعمالا غنائية تتخطى حاجز الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.


وأكد محمد رشاد، اغنيتي انا مش شمتان ليست موجهة لاحد ولا يوجد شركة إنتاج تدفع لأغنية لمطرب موجهة لشخص معين، مشيرا إلى أن موضوع الأغنية ليست لولد وللبنات أيضا وكلها معانٍ.


وتابع محمد رشاد، أنه :"هذه الأغنية نزلت الأسواق قبل عيد الأضحى بثلاثة أسابيع وتم عملها في أربعة أيام فقط، و احب ابدا بحاجة قوية".

في سياق أخر، حل النجم محمد رشاد والمؤلفة والمنتجة كوثر حجازي، ضيفين، على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية “أنا مش شمتان”، التي طرحها قبل أيام، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.


وقال النجم محمد رشاد -خلال الندوة- إن المنتجة والمؤلفة كوثر حجازي كانت تشرف على تفاصيل كليب انا مش شمتان، مشيرًا إلى أن هذا الكليب لم يكن مخططا له ليكون باكورة شركة الإنتاج، وأنه كان يفترض أن تكون أغنية أخرى.

وأوضح محمد رشاد أنه التقى كوثر حجازي، وكان يتناقش معها في تنفيذ أغنيتين وبعدها يقرران ماذا سيجهزان للفترة المُقبلة، مشيرًا إلى أن شركة الإنتاج ستجهز لأعمال أخرى إضافية مع عدد من المطربين خلال الفترة المُقبلة.

وأشار محمد رشاد، الى انه حينما ذهب إلى شركة الإنتاج كان ذاهبا لسماع أغنية تفاؤلية، وأعجبته هذه الأغنية بعد سماعها، ثم قال له الملحن محمد النادي، إن هناك أغنية أخرى وهي «أنا مش شمتان» فأعجبته أكثر، وقرر أنها أنسب في النزول خلال تلك الفترة؛ لأنها ستكون مختلفة عن أغاني الصيف، لأنها تحمل كل الألوان، ويستطيع المستمع من خلالها (الرقص أو الدندنة أو الشعور بالانتصار).

وأعرب محمد رشاد عن  سعادته بنجاح الأغنية، وأنه لمس هذا النجاح في الشارع من الجمهور بمراحل أعمارهم المختلفة، وحتى الأطفال استمعوا لها، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن تصل الأغنية لشريحة معينة، وليس لكل هذه الشرائح التي استمعت لها؛ ما أشعره بالمفاجأة.
 

محمد رشاد مش شمتان برنامج التاسعة

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