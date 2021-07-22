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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر يكشف عن الأغاني التي يحب سماعها لـ عمرو دياب

هاني شاكر
هاني شاكر

حرص المطرب هاني شاكر  نقيب المهن الموسيقية على ابداء اعجابه بأغاني الفنان عمرو دياب الأخيرة.

وقال خلال حلوله ضيفا في احد البرامج ": عمرو دياب قدم أغاني رائعة منها اتعلمو ويوم تلات وانا احبهم جدا واستمع اليهم.


وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنان هاني شاكر يتحدث من خلاله عن رأيه في المطرب عمرو دياب، وقال :" أنا أرى أن عمرو دياب ليس مطربا، ولكنه مؤدي، ويعتمد في نجاحه على خفة الحركة على المسرح".

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ولفت إلى أن " دياب" ليس المطرب الوحيد الذي يتبع هذا الأسلوب، مؤكدا أن الهضبة سيظل فى مكانه ولن يصل لمستوى أعلى مما كان عليه قديما، بسبب إمكانياته الصوتية.


وأشار إلى أن عمرو دياب يقدم أغاني لا تحتاج إلى الطرب، ولكنه ذكى وقادر على توصيل صوته للجمهور، وأختتم  حديثه قائلا:" لو مكانه مش هغني طرب".

وكان قد انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

وقال الفنان هاني شاكر في حوار له مع برنامج شربل يستقبل على سي إن إن عربية، إن محمد رمضان يقدم حفلاته وملابسه بها على الطريقة الأجنبية، وفي مصر توجد عادات وتقاليد تختلف عن أوروبا وأمريكا.

وأشار هاني شاكر إلى أن محمد رمضان يرغب في التجديد وتقديم شيء مختلف، لكن ظهوره "عار" في الجزء العلوي من جسمه أمر أول مرة يحدث في مصر.

محمد رمضان عمرو دياب الساحل الشمالي الفنان عمرو دياب الفنان هاني شاكر شيرين عبد الوهاب حمدي المرغني

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