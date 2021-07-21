عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حمدي المرغني: عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب مش زي أم كلثوم

حمدي المرغني
حمدي المرغني

كشف الفنان حمدي المرغني تفاصيل بدايته الفنية من خلال فريق مسرح مصر، مع الفنان أشرف عبد الباقي، مشيرًا إلى أن الأخير قام بتجميع الفريق من عدة مسارح مختلفة. 

وأشار حمدي المرغني خلال لقائه عبر فضائية "النهار" إلى أن الفريق لم يكن يعلم ماذا يريد أشرف عبد الباقي حينما قام بتجميعهم، لافتًا إلى أن البعض رفضهم في بداية ظهورهم لأنهم وجوه جديدة ظهرت فجأة ولكنهم أصبحوا نجوم شباك فيما بعد. 

وأوضح حمدي المرغني أن لغة العصر اختلفت حاليًا، والفن اختلف عن الماضي، لافتًا إلى أن أن عظماء الفن الحالي مثل الهضبة عمرو دياب وشيرين عبدالوهاب لا يستطيعوا غناء أغنية مدتها ساعة ونصف كما كانت تفعل كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدًا أن كل وقت الفن يتغير معه. 

txt

غدا.. حمدي المرغني يكشف تفاصيل أعماله الفنية على نجوم إف.إم

txt

حمدي المرغني ومصطفى خاطر نصابين في فيلم تماسيح النيل

أجدد أعمال حمدي المرغني

من جهة أخرى، قال الفنان حمدي المرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز. 

وكشف حمدي المرغني في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي المرغني إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي. 

ويعرض للفنان حمدي المرغني خلال الوقت الحالي، فيلم «ديدو» الذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم فهمي، وحقق نجاحا جماهيريا فور طرحه في دور العرض السينمائية. 

 

أبطال فيلم ديدو

يذكر أن فيلم "ديدو – أرجوك لا تفعصني سهوا" تأليف كريم فهمي، إنتاج أحمد السبكي، إخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي المرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت وهدى المفتي بالإضافة إلى عدد من النجوم ومن فكرة وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي .

 

ملخص أحداث فيلم ديدو

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

حمدي المرغني الفنان الفنان حمدى المرغنى ام كلثوم كوكب الشرق عمرو دياب شيرين عبدالوهاب

موضوعات متعلقة

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

موقف داخل مكتبه.. خالد النبوي يكشف سرًا عن يوسف شاهين

الفارس.. حسين فهمي ينتظر عودته للسينما بعد غياب 3 سنوات

خالد النبوي لـ رامي رضوان: نور الشريف سبب حرصي على قراءة مصر الحضارة

بأغنيتين .. عودة صفاء أبو السعود للوسط الفني بعد سنوات من الغياب

برضو بتوحشني.. ديو جديد يجمع أنغام ووائل كفوري .. فيديو

مع احتفالات عيد الأضحى.. حمادة هلال الأول على يوتيوب بكليب أم أحمد

بعد هجومها عليه.. حلا شيحة تتراجع عن تصريحاتها بشأن والدها

ترشيحاتنا

خدمات تهمك| خط ساخن لشكاوى نقص الدواء.. توقعات الأرصاد لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يجري محادثات لضم سيرجي روبيرتو من برشلونة

دراجة كهربائية هدية من لكزس عند شراء النسخة UX .. تفاصيل

أبرزها التبرعات ..10 موارد يتكون منها صندوق حماية البيئة

فضل يوم القر .. وسبب تسميته بذلك وحكم صيامه

سفير روسيا بالولايات المتحدة: واشنطن تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيفية صلاة العيد.. طريقتها وآخر وقت لها

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

بكل أسف.. ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام واتجاهها لهذا المجال

لهذه الأسباب.. احذف تطبيق ماسنجر فورا على هاتفك الآيفون والأندرويد

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

مفاجأة.. أزمة غش البنزين 95 سببها تلاعب مستوردي السيارات الفارهة| تفاصيل

بعد دخولها في غيبوبة.. تطور مهم في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة كل المصريين.. تعرف على أصل الفتة وطريقة تحضيرها

وصفات أكلات باللحم المفروم في عيد الأضحى

احتفاء بضيوف الرحمن.. تطييب وتبخير المسجد الحرام.. صور

جنا وسوسو وأبو ملك تخطف الأنظار بحديقة الحيوان في أول أيام العيد.. فيديووصور

فيديو

بعيط لما يتدبح.. حكايات وطرائف الفنانين مع خروف العيد

بعد ياسمين عبد العزيز.. المطربة سوما داخل العناية المركزة

بعد تناول الضاني في العيد .. كيف تنسف الكوليسترول والدهون (فيديوجراف)

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ