سوريا.. اللقطات الأولى لقصف إسرائيل لمحافظة حمص.. فيديو

نشرت وكالة أنباء سوريا "سانا"، اليوم الخميس، لقطات مصورة توثق لحظة تصدي الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لقصف جوي إسرائيلي في سماء مدينة حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة أنباء سوريا إن الهجوم الإسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص الغربي.

من جانب آخر، نقلت قناة "العربية" عن مصادرها الخاصة قولها إن القصف استهدف مطار الشعيرات بمحافظة حمص السورية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في محافظة حمص ومحيطها، لافتة إلى دوي انفجارات عنيفة في المنطقة.

وفي وقت سابق، قصفت إسرائيل مواقع إيرانية في ريف حلب شمال سوريا وذلك في أول غارات من نوعها منذ رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتسلم نفتالي بينت.

والثلاثاء، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية "استهدفت منطقة جبل الواحة، قرب البحوث العلمية ومعامل الدفاع التابعة للجيش السوري في منطقة السفيرة بريف حلب، حيث توجد هناك قاعدة إيرانية ومستودعات أسلحة لها، ما أدى إلى تدميره".

وكانت انفجارات عنيفة دوت في منطقة السفيرة بريف حلب الشرقي نتيجة ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية لقوات النظام السوري، توجد فيها مقرات ومستودعات أسلحة للحرس الثوري الإيراني والمليشيات الإيرانية.

ويوجد آلاف من أفراد الفصائل المدعومة من إيران في أنحاء سوريا، وزاد عددهم خلال العام الماضي بعد أن ساعدوا الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة أراض خسرها لصالح المعارضة.

ولم تعترف الحكومة السورية قط بأن الضربات تستهدف أصولاً إيرانية وتقول إن الوجود الإيراني في البلاد يقتصر على بعض المستشارين.

وذكر متحدث باسم جيش إسرائيل أن الجيش لا يعلق على تقارير أجنبية، فيما قال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إن ضربات صاروخية سابقة أبطأت وتيرة التوغل الإيراني في سوريا.