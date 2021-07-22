عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

تركيا
تركيا

هزت حادثة مأساوية مدينة أماسيا التركية، بعد عثور فرق الطوارئ على جثتي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وشقيقته الكبرى ممسكين بيدي بعضهما البعض في قاع بحيرة بالقرب من سد ديرينوز.

 

غرق الطفلان بشكل مأساوي مع ثلاثة من أفراد عائلتهما في بحيرة سد ديرينوز بالقرب من مدينة أماسيا في تركيا.

 

فأثناء احتفال بعيد ميلاده بالقرب من سد ديرينوز في مدينة أماسيا بـوتركيا، سقط الطفل في الماء وقفز أفراد آخرون من عائلته لمحاولة إنقاذه.

 

لكنهم ماتوا جميعًا غرقا في البحيرة أثناء محاولتهم إنقاذ الطفل، وقد شهدت المدينة التركية جنازة مفجعة للصلاة على جثث أفراد الأسرة الخمسة في حزن وألم.

 

انهيار فرق الإنقاذ بعد رؤية جثث الطفلين

 

وبحسب فرق الطوارئ، تم سحب جثة الطفل «ليفينت جينيك» البالغ من العمر 3 أعوام، وشقيقته هاففانور وعمرها 9 سنوات، ليتفاجئ رجال الإنقاذ بأن جثتي الطفلين ما زالت ممسكة بأيدي بعضهما.

 

قفزت أخت الطفل في الماء بعدما سقط أخاها الصغير، تبعتها جدتهما وعمهما وعمتهما لمحاولة إنقاذه، لكنهم غرقوا جميعا بشكل مأساوي.

 

بعد انتشال جثث العائلة عثر رجال الإنقاذ على الطفلين على عمق عشرة امتار تحت البحيرة، كانا ممدين جنبًا إلى جنب وتم إخراجهما ممسكين بأيدي بعضهما في مشهد أليم.

IMG_20210722_044616
IMG_20210722_044616
IMG_20210722_044607
IMG_20210722_044607
IMG_20210722_044557
IMG_20210722_044557
تركيا انتشال جثث تركي الطفل طفل جنازة الطوارئ رجال الإنقاذ طفلين جثة الطفل حادثة مأساوية أماسيا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

طلب غريب للعروس من المعازيم لحضور حفل الزفاف.. تعرف عليه

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

شاهد.. طفل يصطاد سمكة قرش بيديه ويسحبها على الشاطئ.. فيديو

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

ترشيحاتنا

السفارة المصرية تعرب عن أسفها بشأن حريق كنيسة ماري جرجس بكندا

الجيش الإسرائيلي يمشط الحدود مع لبنان ويلاحق متسللين

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

بعد فضيحة التجسس الأخيرة.. سيجنال يكشف السر وراء رغبة الحكومة الهندية لـ "إضعاف التشفير"

رسميا .. أودي تلغي إنتاج طراز A1 العامل بالبنزين

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأولمبي أمام إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

أخبار الأهلي.. أول تعليق من ميكيسوني بعد اقتراب توقيعه للنادي.. الخطيب يقطع إجازته.. غياب الشحات ورباعي الفريق

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

4 لاعبين يقتربون من منتخب مصر الأول بفرمان حسام البدري |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

طولها 8 آلاف قدم.. شاهد انطلاق أكبر زحليقة مائية في العالم.. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. صدفة تخلد اسم طفلة على آثار أقدم ديناصور|صور

طريقة تحضير تتبيلة اللحم المشوى في عيد الأضحى.. بالخلطة التركية والسورية واللبنانية

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ