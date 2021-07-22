يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

هزت حادثة مأساوية مدينة أماسيا التركية، بعد عثور فرق الطوارئ على جثتي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وشقيقته الكبرى ممسكين بيدي بعضهما البعض في قاع بحيرة بالقرب من سد ديرينوز.

غرق الطفلان بشكل مأساوي مع ثلاثة من أفراد عائلتهما في بحيرة سد ديرينوز بالقرب من مدينة أماسيا في تركيا.

فأثناء احتفال بعيد ميلاده بالقرب من سد ديرينوز في مدينة أماسيا بـوتركيا، سقط الطفل في الماء وقفز أفراد آخرون من عائلته لمحاولة إنقاذه.

لكنهم ماتوا جميعًا غرقا في البحيرة أثناء محاولتهم إنقاذ الطفل، وقد شهدت المدينة التركية جنازة مفجعة للصلاة على جثث أفراد الأسرة الخمسة في حزن وألم.

انهيار فرق الإنقاذ بعد رؤية جثث الطفلين

وبحسب فرق الطوارئ، تم سحب جثة الطفل «ليفينت جينيك» البالغ من العمر 3 أعوام، وشقيقته هاففانور وعمرها 9 سنوات، ليتفاجئ رجال الإنقاذ بأن جثتي الطفلين ما زالت ممسكة بأيدي بعضهما.

قفزت أخت الطفل في الماء بعدما سقط أخاها الصغير، تبعتها جدتهما وعمهما وعمتهما لمحاولة إنقاذه، لكنهم غرقوا جميعا بشكل مأساوي.

بعد انتشال جثث العائلة عثر رجال الإنقاذ على الطفلين على عمق عشرة امتار تحت البحيرة، كانا ممدين جنبًا إلى جنب وتم إخراجهما ممسكين بأيدي بعضهما في مشهد أليم.

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