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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند ×خبر  .. #الدوري_ياابطال_العاشرة يتصدر تويتر .. وأحمد الشيخ يهنئ ميدو جابر بحفل زفافه

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية الهامه التي تهم الشارع المصري وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض أبرز العناوين

 

#الدوري_ياابطال_العاشرة قبل لقاء الأهلي مع البنك الأهلي
 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الدوري_ياابطال_العاشرة دعما للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا


 

احمد الشيخ يهنئ ميدو جابر بحفل زفافه
 

هنأ أحمد الشيخ لاعب فريق بيراميدز صديقة ميدو جابر لاعب سيراميكا كليوباترا بحفل زفافه 

 

محمد الجارحي يدعم لاعبة الأهلي هنا جودة في أولمبياد طوكيو

 

شارك محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع اللاعبة الصغير هنا جودة لاعبة تنس طاولة الأهلي.
 

محمد رمضان عن تجمع المواطنين حوله في الساحل: كنت نازل اتعشى عملت حفلة

 

شارك محمد رمضان   فيديو له من أحد المطاعم في الساحل الشمالي أثناء ذهابة لتناول العشاء وتجمع الناس حلوه

الأهلى الدوري المصري ميدو جابر الجارحى سيراميكا كليوباترا اولمبياد طوكيو طوكيو فريق بيراميدز احمد الشيخ محمد رمضان

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