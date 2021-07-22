قصة ملهمة للباحثة أمل أمين.. سافرت إلى 35 دولة و حصدت جائزة العلوم من إسبانيا.. حوار

تمتلك قصة ملهمة لكثير من السيدات الراغبات في استكمال مسيرتهن نحو البحث العلمي، والتوفيق بين حياتهن الأسرية والعلمية، أمل أمين، سيدة مصرية طموحة تعمل حاليًا أستاذ مساعد الدائن و النانوتكنولوجى بالمركز القومى للبحوث محققةً عدد كبير من الإنجازات العلمية بالإضافة إلى مشاركتها في عديد من الأنشطة العلمية المحلية و الدولية.

إنجازات عديدة

أخُيرت الدكتورة أمل أمين للمشاركة فى لقاءات مرموقة كالمنتدى الاقتصادى العالمى، و منتدى العالم للعلوم و المشورة العلمية و دبلوماسية العلوم، كما ذكرت إنجازاتها فى كتاب «أفريقيا للعالمات المميزات» الصادر من شبكة أكاديميات أفريقيا، و مجلة الطبيعة العالمية، و مجلة النساء فى أفريقيا، و المجلة الملكية للكيمياء فى بريطانيا، و المنتدى الاقتصادى العالمى و غيرهم.

حوار شيق

وأجري موقع «صدى البلد» الإخباري حوارًا شيقًا مع الدكتورة أمل أمين للحديث عن تفاصيل حصولها مؤخرًا على واحدة من أبرز جوائز العلوم للسيدات من إسبانيا، وأسرار توفيقها بين حياتها الأسرية والعملية، موجهةً عدة نصائح للفتيات الأصغر سنًا في مجال البحث العلمي.. وإلى نص الحوار



ما تفاصيل حصول دكتور أمل أمين على واحدة من أبرز جوائز العلوم للسيدات من إسبانيا؟

بدأ الأمر بعدم ترددي في المشاركة في برنامج «العلم للسيدات» والذي أطلقته احدى المؤسسات الأفريقية المسؤولة عن تنمية القارة علميًا من خلال عالمتها ذوات السيرة الذاتية القوية من أجل وضع حلول علمية جذرية لمشاكل في مجالات حيوية مختلفة، مثل: «المياه، الصحة، الزراعة، الطاقة الأمن الغذائى، التغير المناخى».

مشاركة دكتور أمل أمين في منتدى المرأة فى العلوم بلا حدود فى جنوب إفريقيا ٢٠١٨

وبالفعل فزت في المسابقة ببحثي عن: « استخدام المخلفات الزراعية فى تصنيع منتجات حيوية للاستخدامات الطبية المختلفة» مما يؤثر على البيئة، ويعتبر فائدة اقتصادية عظيمة، حيث حصلت على منحة تنافسية لإجراء بحوث فى المجالات الحيوية المتعلقة بالتنمية وذلك لمدة 6 اشهر فى أحد المعاهد التخصصة فى أسبانيا لنقل آليات التكنولوجيا الموجودة لديهم لدينا من أجل المساهمة فى التنمية لدينا.

الموازنة بين حياتك الأسرية والعمل في المجال البحثي ليس بالأمر السهل، فكيف استطعتي ذلك؟

التوفيق بين مسؤلياتي كزوجة وأم وبين التطوير والدراسة المستمرة في مجال البحث العلمي ليس امرًا سهلاً لكن الحل دائمًا والمخرج هو تنظيم الوقت بين الحياة الأسرية والعملية، وساعدني في ذلك بشكل كبير تعاون أفراد الأسرة وبذل مجهود كبير من أجل تحقيق الأهداف، والتي تتمثل بشكل كبير في: «التطوير الدائم، اكتساب المهارات، القراءة في كافة المجالات والتخصصات، عدم النظر للآخرين إلا في حال كونها قدوة محفزة».

منتدى المرأة فى العلوم فى ريو دى جانيرو عام ٢٠٢٠

وبالنسبة لي حقيقة كانت الأسرة فى مقدمة أولوياتي، وهو ما خلق بدوره نوعًا من التفاهم لطبيعة عملى و الصعوبات الموجودة و الجهود و التضحيات المقدمة، كما كان للعمل على الصعيد الدولى و المجتمعى فضل في تكوين شبكة مفيدة من العلاقات العلمية و المهنية المفيدة سواء فى تخصصى أو تخصصات أخرى مما عاد علي بخبرة كبيرة نافعة ساعدتنى بشكل كبير فى المجال المهنى و العلمى حتى على المستوى الإنسانى.

وإضافة إلى ذلك تعودت دائمًا على العمل الجاد سواء نلت تقديرًا مباشرًا عقبه أم لا وذلك لأنني أؤمن بأهدافي مما يدقعني إلى التقدم إلى الأمام بكل تركيز على الهدف وقدرة على الإنتاجية مع تقدير كامل و رضا عن انجزاتي بهدف الاستمرار و بذل المزيد من الجهد مع التطوير الدائم فأنا أنافس نفسي فقط، وقد زرت حتى الآن 35 دولة في زيارات ما بعد الدكتوراه، والزيارات البحثة، والمشاريع، إضافة إلى حضور مؤتمرات و لقاءات واجتماعات و غيرهم.

من وجة نظرتك، ما أبرز التحديات التي تواجه الباحثات حاليًا في مصر، وكيف يتغلبن عليها؟

التحديات التى تواجه الباحثات عديدة، و منها ما هو مشترك مع جميع دول العالم، وأبرزها «تحديات مجتمعية»مثل: تشجيع الفتيات على دراسة العلوم و المجالات التكنولوجيا الحديثة، و تقبل اختيارتهن لدراستها بدعوى صعوبته أو عدم ملائمته لطبيعتها والغلب على ذلك بجعلها تختار نصيبها بنفسها عدم التاثير على قرارها بل تشجيعها عليه أيًا كان.

اثناء مؤتمر الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم فى أمريكا ببوسطن عام ٢٠١٧

تحديات أسرية، مثل اختيار الفتيات الدراسات العلمية وفي نفس الوقت تكوين أسرة و انجاب اطفال، فذلك يعتبر مجهود مضاعف و عبء يضاف الى أعباء المهنة علمًا بأن المجتمع يعتبر حتي الآن تربية الأبناء و نجاحهم مسئولية خالصة للمرأة حتى لو تعاون معها أفراد الأسرة، لكن تظل المسئولية الكاملة واقعة عليها.



تحديات فى بيئات العمل نفسها و تتضمن نقص الإمكانيات و الموارد و عدم توفر امكانية تكوينها لفريق عمل أو اندماجها فى فرق عمل متكافئة و تنافسية و نقص وجود شبكات دعم قوية او برامج للإرشاد الأكاديمى و المجتمعى تمكنها من تحقيق أهدافها بطرق اسرع و أكثر فاعلية.

واخيرًا وليس آخرًا التقبل المجتمعى سواء فى المجتمع نفسه أو فى بيئة العمل لها لتميزها و مساعدتها عليه و دورها فى القيادة و اتخاذ القرار و تبؤا المناصب القيادية و الاضطلاع بالمشروعات الحيوية.

ما نصائح دكتور أمل أمين للفتيات والشباب الأصغر سناً كي يتميزوا في المجال البحثي العلمي؟



يجب عليهم فى البداية سواء أكانوا من الفتيات أو الشباب تحديد الهدف أولًا، فاذا كان الاستمرار فى المجال العلمى فيجب عليهم التركيز الشديد و تكثيف الجهود لتحقيق الخطوات الناجحة بصفة متدرجة مع تنمية القدرات و رفعها حسب المرحلة العمرية حتى يصل بنفسه الى مستويات مرضية و عالمية تمكنه من تحقيق اسم فى المجال أو تؤهله لعضوية الهيئات و المنظمات العلمية المرموقة.

اثناء أحد فعاليات أكاديمية العالم للعلوم فى بيونس ايريس فى الأرجنتين ٢٠١٨

وينبغي أن يضعوا فى الاعتبار أنهه لا يوجد عمر للتطوير أو نهاية للطموح طالما يصحبه عمل جاد و مستمر، كما ينبغي على فتيات وشباب المستقبل أن يقتنوا بأن العلم مفتاح تطوير المجتمعات داخليًا و عالميًا و عليه فيجب أن يكون لهم مساهمة مجتمعية ما إضافة إلى المساهمة فى تعزيز دور العلوم فى التطوير المجتمعى.

وأنصح الشباب خاصة باعتبار السفر أو الهجرة وسيلة لتحقيق الهدف و ليس غاية، و العمل الجاد مع وجود دائما خطة بديلة يمكنهم من الانجاز بدون احباط سواء غادروا بلدهم أم لا، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجهود المخلصة تثمر فى النهاية.

أثناء مؤتمر المشورة العلمية العالمى بطوكيو باليابان 2018

جدير بالذكر أن الدكتور أمل أمين أسست مجموعة من الكيانات، أبرزها: مبادرة المرأة فى العلوم بلا حدود، و المنتدى العالمى للمرأة فى العلوم والذي يضم 60 دولة منذ عام 2017، ومؤسسة منتدى الشباب للعلوم، ومؤسسة مشاركة في شبكة الابتكار فى شمال أفريقيا، ومؤسسة للمبادرة العالمية لدبلوماسية العلوم للمستقبل، ومؤسسة مشاركة في الأكاديمية العالمية لشباب العلماء و عضو الهيئة التنفيذية السابق و هى تنتشر فى أكثر من 84 دولة.

وتشجع مبادرة «العلوم بلا حدود» على تشجيع التعاون و التكامل بين الرجال والسيدات فى كل المجالات شاملة العلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و منها التساوى بين الجنسين و الذى نفضل أن يصبح تساوى للفرص و اختيار الأصلح سواء رجل او امراة شرط توافر الظروف و العوامل المساعدة و المهيئة، وشعارها «العلم من اجل التنمية المستدامة».

