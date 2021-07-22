الوضع في مصر كويس .. استشاري يوضح أهم إجراءات الوقاية من كورونا في العيد

ثمن الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات ، دور القيادة السياسية ، ووزارة الصحة ، على مجهوداتهم ، في مجابهة أزمة فيروس كورونا ، معقبا : " نطمئن الشعب المصري بأن الوضع الصحي في مصر كويس " .

وشدد الدكتور محمد راشد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، على ضرورة الالتزام باتباع قواعد السلامة الصحية ، خلال زيارة المنتزهات ، والسواحل ، والزيارات العائلية ، موضحا أن تلك التجمعات من شأنها أن تعيد عملية انتقال العدوى بين المواطنين مجددا .

وأوضح استشاري التحاليل الطبية والفيروسات أن نسبة المواطنين الذي تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، قليلة جدا ، مشيرا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة الشديدة بأعراض فيروس كورونا .

ولفت إلى أنه من الضروري إجراء عملية العزل الصحي ، في حالة الشعور بأي أعراض ، سواء بسيطة أو شديدة ، وتعقيم مستمر لمكان المشتبه بالإصابة .

ونصح بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ، والتواجد بـ الحفلات ، والابتعاد عن الأماكن الغير جيدة التهوية .