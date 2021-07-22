عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوضع في مصر كويس .. استشاري يوضح أهم إجراءات الوقاية من كورونا في العيد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ثمن الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات ، دور القيادة السياسية ، ووزارة الصحة ، على مجهوداتهم ، في مجابهة أزمة  فيروس كورونا  ، معقبا : " نطمئن الشعب المصري بأن الوضع الصحي في مصر كويس " .

وشدد الدكتور محمد راشد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، على ضرورة الالتزام باتباع قواعد السلامة الصحية ، خلال زيارة المنتزهات ، والسواحل ، والزيارات العائلية ، موضحا أن تلك التجمعات من شأنها أن تعيد عملية انتقال العدوى بين المواطنين مجددا .

وأوضح استشاري التحاليل الطبية والفيروسات أن نسبة المواطنين الذي تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا ، قليلة جدا ، مشيرا إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة الشديدة بأعراض فيروس كورونا .

ولفت إلى أنه من الضروري إجراء عملية العزل الصحي ، في حالة الشعور بأي أعراض ، سواء بسيطة أو شديدة ، وتعقيم مستمر لمكان المشتبه بالإصابة .

ونصح بضرورة الابتعاد عن الأماكن المزدحمة ، والتواجد بـ الحفلات ، والابتعاد عن الأماكن الغير جيدة التهوية .

ترشيحاتنا

استشاري يكشف عن محلول بمكونين فقط للوقاية من كورونا.. شاهد

التعليم : امتحان الفيزياء السبت ومش هيكون بعبع

مخدر نازي.. الشابو كلمة السر في مقتل ميكانيكي على يد نجله بالإسماعيلية

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 22 يوليو 2021

الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع بسبب تحسن الشهية للمخاطرة

أوبو تطلق أحدث إصدارات 5G من سلسلة رينو.. تعرف على مواصفات Reno5 Z وReno6 Z

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الجـماع .. فوائد لن تتوقعها لـ هذا المشروب

تشابه أسماء .. صاحب الصور المتداولة بالخطأ لقاتل والده يحرر محضرا لتشويه سمعته

خلود زهران تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. فيديو

بعد 90 يوما من العزل.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار نادي الزمالك.. رسالة نارية من مرتضى منصور.. وقف التعاقد مع هؤلاء اللاعبين.. حذف صورة فرجاني ساسي

قنوات مجانية تعرض مباراة منتخب مصر الأولمبي وأسبانيا في أولمبياد طوكيو غدًا

الفنان محمد سليمان يحتفل بعقد قران ابنته.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

يمسكان بأيدي بعضهما.. مفاجأة مؤلمة بعد انتشال جثتي طفل وشقيقته من بحيرة.. صور

أثناء مباراة كرة قدم.. شبح ترابي يبتلع اللاعبين |فيديو

فيديو

فيديوجراف| ممنوع الزيارة.. تطورات جديدة لحالة ياسمين عبد العزيز الصحية

متغيبان منذ 3 أيام.. العثور على جثتي شاب وفتاة في حالة تعفن

مصرع 12 شخصًا| مياه الأمطار تصل للأكتاف داخل مترو بالصين

أنا تعبت وفكرت كتير .. ريهام سعيد تعتزل الإعلام بصفة نهائية

المزيد

ساحة رأي

محمد حبيب يكتب: دار الإفتاء تستعد للتحول الرقمي

هبة مصطفى تكتب: مافيا الحياة

أحمد عمر يكتب: العيد الأكبر

خالد الشناوي يكتب: لماذا يحاولون اغتيال السيدة رابعة العدوية؟

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ