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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الري يوجه رسالة للمتعدين علي نهر النيل خلال العيد.. فيديو

وزارة الموارد المائية
وزارة الموارد المائية والري

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة في الحفاظ على نهر النيل والمنظومة المائية في مصر، مشيرا إلى أن غرف عمليات متابعة التعديات على نهر النيل تعمل على مدار اليوم وخلال الأعياد والمناسبات لرصد جميع حالات التعدي.

 

وأضاف المهندس محمد غانم، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة المائية تحتاج لمراقبة بشكل مستمر ومستدام لإيقاف ظاهرة التعديات، معقبا : "بنواجه بعض الناس اللي بيقوموا بتلك العمليات خلال فترة الليل ويتم إزالتها".

 

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية على حسب نوع التلوث والتعدي على نهر النيل، متابعا: "في ناس تظن أننا مأجزين ومش واخدين بالنا، بس أحنا اليقظة عندنا بتكون أكبر".

 

ولفت إلى أن تلوث نهر النيل والمجاري المائية من الأمور الخطيرة جدا، متابعا: "اللي بيرمي حاجات في نهر النيل بيلوث الماء الذي بيشربه والمياه اللي بتتزرع بيها".

 

وأكد أن الأِشخاص الذين يقومون بتعديات على نهر النيل هم المسؤولين عن إزالة هذا الردم، لافتا إلى أن هناك 63 ألف حالة تعدي منذ إطلاق مبادرة "انقاذ النيل".

 

تعرف على اختصاصات لجنة الموارد المائية بمجلس الشيوخ

 

حددت لائحة مجلس الشيوخ ، مهام اللجان النوعية وطريقة عملها، حيث نصت اللائحة على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

ونرصد فيما يلي إختصاصات  لجنة الزراعة والرى والموارد المائية والري بالشيوخ:

-  الإنتاج الزراعى.

-  الإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى.

-  الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.

-  حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.

-  نهر النيل والرى والصرف وجميع الموارد المائية

-  النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

-  الأمن الغذائى والأمن المائى.

-  الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسى والأفقى.

-  الثروة السمكية وتنميتها.

-  السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والرى والموارد المائية والأمن الغذائى والثروة الحيوانية.

-  تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية .

 

الموارد المائية والري برنامج هذا الصباح اخبار التوك شو تلوث نهر النيل نهر النيل

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