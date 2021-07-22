محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

لم يتوقع محمد أحمد ابن قرية طنط الجزيرة فى القليوبية ان القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد زوجته ومن اختارها قلبه لتكون شريكة حياته .. حيث طعنته بالسكين فى مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصاريف العيد ليسقط قتيلا فى الحال.

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سادت حالة من الحزن بين أهالى القرية وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك إلى صفحات نعى الزوج المتوفى داعين له بالرحمة والمغفرة.

كما لاقت منشورات المجنى عليه والمتهمة على صفحتهما الشخصية فيس بوك من قبل ردود أفعال واسعة وكان آخرها رسالة قال فيها "وتبقى هى أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي"، بينما دونت هي تعليقًا على إحدى صوره: "أحلى عريس ده ولا إيه.. أحلى زوج ده ولا إيه".

فيما أكدت المتهمة خلال التحقيقات التى أجريت معها انها مكنتش تقصد قتل زوجها وأنها كانت تدافع عن نفسها قائلة " اقتله ازى ده مهما كان جوزى.. بس الشيطان سيطر عليا لما تشاجرنا مع بعض ".

وأضافت إنها كانت تستعد لاستقبال عيد الأضحى والاحتفال به مع أسرتها ولكن خلافا نشب بينها وبين زوجها بسبب مصروف العيد إذ طالبته بمبلغ مالي إضافي لمستلزمات العيد ولكنه رفض ونشبت بينهما مشاجرة فحاول التعدي عليها فدافعت عن نفسها بسكين كان في يدها خلال تواجدها في المطبخ لتسدد له طعنة نافذة ليسقط على الأرض، ويلقى مصرعه في الحال.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغا بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة طوخ لمكان الواقعة، و بالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين "ر. س" 25 سنة ربة منزل وزوجها "م أ. ع" 28 سنة محاسب على مصروفات المنزل تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا أثناء وقوفها في مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة سكينًا وطعنت الزوج في صدره، ليسقط على الفور جثة هامدة وتم نقل الجثة الى المستشفى وألقى القبض على الزوجة وتحرر محضر بالواقعة.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمة والمجني عليه قتيل طوخ متزوجان منذ قرابة الـ4 سنوات ولديهما طفلان وتم نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري تمكنت قوات الدفاع المدني فى القليوبية من السيطرة على حريقين اندلعا فى منزل وورشة نجارة بمركز طوخ دون اى إصابات او خسائر فى الأرواح وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا بنشوب حريقين بمنزلين عشوائيين بالطوب الأبيض ومسقوفين بالخشب بمركز طوخ وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب حريق فى منزل بالطوب الأبيض دور أرضى بعزبة خلوة عبد النبى بكفر منصور ملك " هـ ا م " والمنزل الثاني عبارة عن ورشة نجارة موبيليا ملك " ت ص ع " ونتج عن الحريق تلفيات بالأجهزة الكهربائية وبعض محتويات المنزل وورشة النجارة دون وقوع أى خسائر بشرية فى الأرواح.

من ناحية لقى محاسب فى القليوبية مصرعه بطعنه نافذه من زوجته سددتها له أثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما بقرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة طوخ أثر مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على مصروفات العيد وتم نقل الجثة الى مستشفى بنها العام والقى القبض على الزوجة والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بوفاة محاسب بقرية طنط الجزيرة دائرة المركز أثر طعنه نافذة تسببت فيها زوجته اثر مشادة بينهما.

انتقلت على الفور قوة امنية وتبين ان المتوفى يدعى " م ا ع " محاسب به طعنه نافذه بالصدر وان وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى " ر س " ربة منزل نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على مصروفات العيد اثناء وقوفهما فى مطبخ شقتهما فأمسكت الزوجة بالسكين وطعنته فى صدرة سقط بعدها على الأرض غارقا فى دماءه ولفظ أنفاسه فى الحال.

من ناحية أخرى، أمرت نيابة العبور فى القليوبية حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته 3 كيلو هيروين ، كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت المعلومات قد وردت لمديرية امن القليوبية تفيد قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حيث توصلت التحريات الى ان المتهم لة مساعدين فى محافظات اخرى لترويج السموم البيضاء .

وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور والقى القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرام و مبلغ مالى و سيارة ملاكي و2 هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملاءه وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.\

ومن جانبها قضت محكمة جنايات بنها فى القليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لكل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س"، 30 سنة عاطلين لإتجارهما بمخدر الهيروين.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين أحرزوا وبقصد الاتجار مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وضبطا بحوزتهما كمية كبيرة من المخدر خلال حملة أمنية جرى الإعداد لها عقب ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائى

وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية تمكنت من ضبط كل من "م ع س" 26 سنة و"ط ع س" 30 سنة لاتجارهما بمخدر الهيروين حيث وردت معلومات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين" بقرية كفر منصور دائرة المركز.

وعلى الفور جرى ضبط المتهمين بواسطة الأكمنة المعدة لها وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهما احتياطيا، وإرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها إلى أن تم إحالتهم للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها فى القليوبية، والتى أصدرت حكمها السابق.

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