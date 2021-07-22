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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. وزير الصحة يوجه رسالة لـ الشعب حول لقاحات كورونا.. ماذا قال

صدى البلد

أكد وزير الصحة المغربي البروفيسور خالد آيت الطالب، أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة وتحمل ذات المفعول.

 

وبحسب وسائل إعلام، حث الوزير المغربي، في تصريح للصحافة، المواطنين والمقيمين بالمملكة المغربية، على تلقي اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا، الموضوعة مجاناً رهن إشارتهم في مختلف المراكز الصحية.

 

وتشهد الحالة الوبائية في المملكة المغربية، انفجاراً ملحوظاً لحالات الإصابة بكورونا، الشيء الذي علقت عليه وزارة الصحة المغربية بالقول إن البلاد دخلت مرحلة "العدوى الجماعية".

 

وسجلت المملكة في الأيام القليلة الماضية أعداداً مهولة من الإصابات بفيروس كورونا، كان آخرها الأربعاء، الذي سجلت فيه المملكة أثقل حصيلة يومية منذ عدة أشهر.

 

وبلغ عدد الإصابات اليومية المسجلة في الفترة الأخيرة 3940 حالة إيجابية، يوازيها 12 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة الحاملة للفيروس 20.232 حالة.

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وفي هذا الصدد، حث خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، المواطنين على تلقي اللقاح لوقف تفشي وباء (كوفيد-19)، في سياق ظرفية وبائية تزداد خطورة.

وسجل آيت الطالب ارتفاع حالات الإصابة، لا سيما الحالات الخطيرة أو الحرجة المتواجدة في أقسام الإنعاش.

وأشار في هذا الصدد إلى أن الأشخاص الذين يرقدون في هذه الأقسام يشكلون جزءا من فئة عمرية تفوق الـ50 عاما فوتوا على أنفسهم تلقي اللقاح.

وتابع أن من بين المصابين من هذه الفئة من يوجدون في غرف الإنعاش يعانون من الهشاشة ومن أمراض مزمنة أغلبها داء السكري.

وعبر وزير الصحة المغربي عن الأسف لكون هؤلاء الأشخاص “ضيعوا على أنفسهم فرصة التلقيح لعدة أسباب، منها تفضيلهم لقاحا على آخر”.

وأكد في هذا الصدد أن “جميع أنواع اللقاح لها نفس المفعول، ويجب الاستفادة من كافة اللقاحات المتاحة من أجل الحصول على الحماية”.

وحسب الوزير، فإن مواطنين آخرين تريثوا في التطعيم لأنهم كانوا متوجسين من العملية، معتبرا أن التلقيح يشكل فرصة للحماية لم يستثمرها عدد كبير من المواطنين.

وقال “إن عملية اللقاح بالمملكة ليست متاحة لكافة البلدان، والعاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى دفعة كبيرة من شأنها أن تشكل فرصة للتطعيم”.

وفضلا عن الحماية التي توفرها عملية التلقيح للفرد ولمحيطه، ستمكن المستفيد، أيضا، من الحصول على جواز التلقيح الذي يساعده على التنقل بكل حرية، وفق وزير الصحة آيت الطالب.

وخلص إلى أن المواطنات والمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح عليهم التوجه بسرعة إلى أقرب المراكز المخصصة لذلك، مضيفا أن هذه المراكز مفتوحة بدءا من الخميس 22 يوليو 2021، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وزير الصحة المغربي خالد آيت فيروس كورونا اللقاحات المملكة المغربية العدوى الجماعية

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