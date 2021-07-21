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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. المغرب بسجل 3940 إصابة جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

اعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 3940 إصابة  جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 566356 حالة في المغرب.

وبحسب صحيفة هسبريس؛ فقد أبانت وزارة الصحة المغربية مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 25888 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6689172 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

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المغرب يعود للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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خلال 24 ساعة.. المغرب تسجل 1336 إصابة بـ كورونا

وذكرت الصحة المغربية أن الساعات الماضية شهدت تسجيل   12 خالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 9498.


كما تم التأكد من 1812 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 536626.

فيما اهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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