خلال 24 ساعة.. المغرب بسجل 3940 إصابة جديدة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الأربعاء، تسجيل 3940 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 566356 حالة في المغرب.

وبحسب صحيفة هسبريس؛ فقد أبانت وزارة الصحة المغربية مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 25888 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6689172 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وذكرت الصحة المغربية أن الساعات الماضية شهدت تسجيل 12 خالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 9498.



كما تم التأكد من 1812 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 536626.

فيما اهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية