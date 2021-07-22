"القومي للبحوث" يوضح تفاصيل اقتران كوكب الزهرة مع نجم "قلب الأسد".. فيديو

شرح المهندس أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث، ظاهرة اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد في سماء البلاد العربية، موضحا أن الاقتران هو ظاهرة فضائية تحدث بين جسمين لا يقترنا فيزيائيا مع بعضهما ويكون بينهما مسافة كبيرة في الفضاء.

وأضاف المهندس أشرف شاكر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجم "قلب الأسد" من ضمن النجوم التي تم اكتشافها من قبل العرب، وهناك العديد من النجوم التي أطلق عليها أسماء عربية نتيجة لتقدم العرب في العلوم الفلكية.

وتابع "شاكر"، أن هذه الاقترانات ليس لها علاقة مباشرة على كوكب الأرض، موضحا أن هناك ظاهرة فلكية ستحدث قريبا أيضا وهي ظاهرة "الشروق الاحتراقي" وهي التي علمت العالم التقويم.

اليوم .. قلب الأسد يقترن مع كوكب الحب والجمال

ونشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن كوكب الزهرة والمعروف بكوكب الحب والجمال مع نجم قلب الاسد طوال اليوم تقريباً فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.



وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب الزهرة ونجم قلب الاسد سوف يكونوا متجاوران في السماء.

وأوضح الدكتور "تادرس" أنه يمكن ملاحظة هذا المشهد وهو(وجود كوكب الزهرة ونجم قلب الاسد متجاوران في السماء) بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل الى ان يغربا في الساعة 8:30 مساءا قريبا.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



ونوه استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.



ويعد الزهرة الكوكب الثاني من حيث بعده عن الشمس حيث يبعد عنها حوالي 108 مليون كيلومتر، ويدور الكوكب في مدار أقرب إلى الشمس منه إلى الأرض وباتجاه مماثل لاتجاه عقارب الساعة لذا فإن رؤيته تكون ممكنة في فترة شروق الشمس أو أثناء فترة غروبها فقط، وفي حال أتيحت الفرصة لرؤية هذا الكوكب فإن جمالاً خاصاً سيظهر لكوكب يعد الأروع بين الأجرام الموجودة في السماء.



وعرفه القدامى من علماء الفلك بنجم الصباح ونجم المساء وذلك نظراً لتوقيت ظهوره، وقد كان لهذا الكوكب المميز أهمية بالغة في الأساطير والخيال وفن التنجيم عبر العصور والثقافات المختلفة، وقد جعلت تلك الأهمية الثقافية لكوكب الزهرة منه مصدر إلهام للعديد من الشعراء الكلاسيكيين أمثال هومر، و سافو، وأوفيد، والكثير من الشعراء الرومانسيين كويليام بليك، وروبرت فروست، وألفريد لورد تينيسونلا وغيرهم.

- لماذا سمي كوكب الزهرة بهذا الإسم



نأخذ سبب تسمية هذا الكوكب بالزهرة بالعودة إلى ما جاء في كتاب لسان العرب "الزهرة" تعني الحسن والبياض أي الشيء الأبيض المستنير وذكر فيه أيضاً أن الزهرة هي الكوكب الأبيض، ومن هنا جاء اسم كوكب الزهرة، أي أن اسمه يعود إلى سطوعه بسبب انعكاس كمية كبيرة من ضوء الشمس بسبب الكثافة الكبيرة للغلاف الجوي عليه.