جامعة أسيوط: إعلان نتائج باقي الكليات بعد أجازة عيد الأضحى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره توجيهات مباشرة لعمداء الكليات بضرورة استكمال أعمال الكنترولات على نحو مكثف من أجل الانتهاء من إعلان نتائج باقي كليات الجامعة بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك تزامناً مع استئناف العمل بالجامعة يوم الأحد القادم 25 يوليو 2021.

وقال الدكتور طارق الجمال إن الجامعة شهدت بالفعل البدء فى إعلان نتائج بعض الكليات العملية والنظرية فى ظل تعميم نظام التصحيح الإلكتروني على كافة كليات الجامعة لأول مرة خلال العام الجامعي 2020 / 2021 واستخدام تصميم البابل شيت فى وضع أسئلة الامتحانات وهو ما سهل من إعلان نتائج بعض الكليات خلال أيام فقط من انتهاء أعمال الامتحانات فى النصف الأول من يوليو الجاري .