عملوا مجهود عبقري.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى منتخب مصر بعد التعادل مع إسبانيا

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة لمنتخب مصر بعد التعادل السلبي في مباراة مصر وإسبانيا في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الشخصي علي موقع “تويتر”: "‏ولادنا عملوا مجهود عبقري أنجزوا بروح الفانلة الحمرا.. بتكلم عن فانلة مصر.. شكرا يا أبطال وشكرا لأكرم والونش والقائد الشناوي وابن المحلة شوقى غريب".

وانتهت أحداث مباراة مصر وإسبانيا التي جمعت بينهما ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة في دورة الألعاب الأولمبية باليابان “طوكيو 2020”، بالتعادل السلبي.

الشوط الأول

وكانت المباراة بدأت حماسية بين منتخب مصر وإسبانيا، وسيطر لاعبو الماتودور الإسباني على الكرة، وحاول أويارزابال تسديد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها حجازي قبل أن تصل لمرمى الشناوي.

وشهدت الدقيقة الرابعة توقف المباراة لعلاج مينجويزا لاعب منتخب إسبانيا، بعد تدخل قوي من جانب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر، ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

وواصل لاعبو إسبانيا سيطرتهم علي الكرة لتشهد الدقيقة التاسعة تمريرة عرضية من خوان ميراندا من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي.

وفي الدقيقة 12 لعبت الكرة قصيرة لسيبايوس الذي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء وشتتها حجازي بنجاح.

وشهدت الدقيقة 17 أخطر هجمات اللقاء من جانب منتخب اسبانيا بعدما استلم ماركو أسينسيو الكرة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها فتوح.

وفي الدقيقة 22 شهدت المباراة أول التبديلات بع خروج ميجويزا لاعب إسبانيا ليكون أول المغادرين للمباراة بسبب الإصابة ونزول خيسوس فاييخو بدلا منه.

وفشل منتخب إسبانيا في استغلال ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 26 بعدما تصدى لها الشناوي بسهولة بعدما سددها أسينيو ضعيفة في اقصي الزاوية اليسرى.

وكاد منتخب إسبانيا في الدقيقة 28 أن يحرز الهدف الأول بعدما سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة ضغطا هجوميا قويا من لاعبي إسبانيا وتراجعا دفاعيا كبيرا على حدود منطقة جزاء محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

وفي الدقيقة 44 توقفت المباراة بعد سقوط اللاعب داني سيبايوس على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع طاهر ليعود حكم المباراة أدهم مخادمة للفار ويشهر البطاقة الصفراء لطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري في المباراة المقبلة نظيره الأرجنتيني على أن تكون المباراة الأخيرة ضد أستراليا.

وينافس منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات أستراليا والأرجنتين وإسبانيا، ليمثل العبور إلى الدور التالي تحدياً في غاية الصعوبة للمدرب شوقي غريب ورجاله.

وفي دورة طوكيو، تعود مصر لتطلق العنان لأحلامها بإعادة إنجاز مونديال الأرجنتين للشباب عام 2001 وتحقيق ميدالية أولى في مسيرتها الحافلة التي بدأت منذ 101 عام.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب إسبانيا، في أولى جولات منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في الوقت الحالي بطوكيو.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الشوط الأول كثيرا، حيث امتلك لاعبو منتخب إسبانيا الكرة وقاموا بالضغط الهجومي منذ اللحظة الأولى على دفاعات منتخب مصر.

وشهدت الدقيقة 48 هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا بعد عرضية من اسينسو تصدي لها الشناوي الذي ارتطم بزميله الونش لتخرج الكرة الي ركنية لصالح الماتادور الإسباني.

وفي الدقيقة 53، أنقذ حجازي منتخب مصر من هجمة خطيرة لمنتخب إسبانيا بعدما اخترق أويارزابال منطقة الجزاء قبل ان يقطع منه حجازي الكرة ببراعة.

واستمر لاعبو إسبانيا في السيطرة على الكرة في محاولة لفك شفرات دفاع منتخب مصر المحكم بصرامة ليفشل لاعبو الماتادور في الوصول الي مرمي الشناوي.

وشهدت الدقيقة 63 من عمر اللقاء ثلاث تغييرات لمنتخب مصر دفعة احدة بخروج إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ونزول عمار حمدي وإبراهيم عادل وصلاح محسن.

وفي الدقيقة 65 ظهرت خطورة منتخب مصر بعدما استلم عمار حمدي الكرة من رمضان صبحي على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة ولكن مرت لخارج الملعب.

وعاد لاعبو إسبانيا للسيطرة على الكرة مرة أخرى في محاولات مستميتة لتسجيل هدف التقدم لهم لكن جميع أحلامهم تحطمت على صخرة الدفاع المصرية.

وفي الدقيقة 77 أهدر منتخب إسبانيا فرصة إحراز الهدف الأول من كرة ثابتة علي حدود منطقة الجزاء سددها رافايل مير فيسينتي مباشرة ولكن ارتدت من الحائط البشري لخارج الملعب.

وأنقذ محمد الشناوي شباك منتخب مصر في الدقيقة 88 بعد رأسية قوية من رافايل مير فيسينتي لاعب منتخب إسبانيا.