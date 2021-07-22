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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نفسي كل الناس تيجي الفيوم.. مدون يطلق مبادرة لزيارة وادى الريان

المدون عبد العزيز
المدون عبد العزيز حمد

أطلق المدون عبد العزيز حمد المتخصص في التقنية واستخدامها في المجالات السياحية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مبادرة أسماها «الفيوم عاصمة الجمال» بهدف الترويج للسياحة والتشجيع لزيارتهم الفيوم خلال موسم الرحلات الحالي.


وقال الخبير التقني عبد العزيز حمد: "أنا من عشاق الفيوم وهي مدينة عريقة لها تاريخ وتستحق أن تنال مرتبة أعلى من اللي تحتلها حاليا وسط غيرها من المدن المصرية الأخرى، وباعتباري مدونا فرأيت أنه من واجبي أن أقوم بدوري في الترويج لمدينة الفيوم، مما دعاني لإطلاق مبادرة أسميتها “الفيوم عاصمة الجمال”، وقمت بالإعلان عنها على الصفحات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرها، كما قمت بتصوير فيديوهات للمناطق السياحية والمناظر الخلابة خلال زيارتي الأخيرة لها لنشرها على أكبر عدد من المواقع والصفحات".  

وأضاف أنه حاليًا سيقوم بتصوير منطقة شلالات الريان وقرية تونس باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأماكن الخلابة. 

 

وتابع المدون عبد العزيز حمد: "نفسي الناس كلها تيجي الفيوم"، مؤكدا أنه استعد لحملة الترويج بعدد متنوع من الصور والفيديوهات وصور السيلفي لتسهم في الترويج السياحي لها وجذب أكبر عدد من الرواد، وأملا في تعويض انهيار الموسم السياحي السابق وغلق المصيف على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي كبدت أصحاب المحال والمنشآت التجارية والسياحية خسائر فادحة، وأضرت بالمصيف ضررا بالغا.


 

 وأوضح التقني عبد العزيز حمد أن الحكومة أطلقت مؤخرا مبادرة «شتي في مصر»، من قبل وزارات السياحة والآثار والطيران المدني، بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية، بغرض جذب السائحين المصريين إلى المدن السياحية، ما دعاه هو الآخر لإطلاق مبادرة للتسويق للمناطق المتميزة في مدينة الفيوم، والسعي لجذب أكبر عدد من المصطافين خلال الموسم المقبل.
 

 

 

نائب محافظ الفيوم ورئيس هيئة تنشيط السياحة يتفقدان مشروعات تطوير وادي الريان


 

مدون شلالات وادى الريان كل الناس تيجى الفيوم

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