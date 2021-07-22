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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعرف على طقوس الحج منذ عهد قدماء المصريين| شاهد

موسم الحج لدى القدماء
موسم الحج لدى القدماء المصريين

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد جومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "طقوس الحج منذ عهد القدماء المصريين".

واختلفت عادات المصريين عبر التاريخ وتنوعت مظاهر الاحتفال بالأعياد فيما ظلت طقوس الحج ثابتة على مر العصور، فقد كان الحج معروفًا لدى القدماء المصريين، فكانت لهم بعض المناسك المشابهة لما يقوم به الحجاج المصريون حاليًا. 

ورحلة الحج التي كان يقوم بها القدماء المصريون، كانت تتم في منطقة تدعى العرابة في محافظة سوهاج، نظرًا لوجود معبد خنتي أمنتيو الذي يقع على الطريق المؤدي إلى مقابر الملوك وقبر أوزوريس، ولم تعرف الكتابة المصرية القديمة كلمة محددة لمفهوم الحج، إلا أن المصري القديم كان يهتم بيوم الدفن فلا توجد مدة محددة تفصل بين الوفاة ويوم تشييع الجنازة الذي كان يتأخر بسبب رحلة الحج لأبيدوس. 

وكان يتم وضع التابوت في وسط قارب مزين، ووفقا للكتابات الفرعونية كان موعد الحج في اليوم الثامن من الشهر الأول من فصل الفيضان، حيث كانت احتفالات أوزير تجري في الشهر الأول من الفيضان ويتواكب مع عيد أوزير الذي يستمر من الثامن للشهر الأول للفيضان وحتى يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته، والليلة الكبيرة في اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

طقوس الحج القدماء المصريين الكتابة المصرية موعد الحج مقابر الملوك

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