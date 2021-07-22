حديقة الحيوانات…فسحة مفضلة للمصريين في العيد…فيديو و صور

رصدت عدسة صدى البلد توافد عدد كبير من المصريين على حديقة الحيوان وسط إجراءات احترازية للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى.



وتفاعل عدد كبير من الأطفال مع الدب سميحه والنمر رع و الزرافة سوسو والنعامة جنا وأبو ملك الأسد أكبر معمر داخل الحديقة .

قال نادى عبد الحليم حارس بيت الغزالة والزرافة في حديقة الحيوان، إن هناك ولادات جديدة فى حديقة الحيوان أبرزها الغزال المصرى، وتم إطلاق أسماء منة ورشا وسامح عليها، موضحًا أنه يتم استقبال العيد بفرحة عارمة من الحراس وكذلك الحيوانات.

وأضاف "عبد الحليم" فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الغزال والزرافات تأكل الخس والجزر لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، أما الوجبة الأساسية فهى العلف والشعير.



وقال محمد نادر حارس بيت الدب الروسي في حديقة الحيوان، إنه تم استقبال الدب من فترة قريبة، وأطلق عليه اسم حسونة، ويتناول 3 أيام سمك ماكريل و3 أيام لحمة بلدى، وكذلك يفضل تناول الأرز بلبن بالعسل الأسود والمثلجات مثل الآيس الكريم واللبن البودرة بالتفاح، والبلح، والجزر.



وأضاف "نادر" لـ "صدى البلد"، أن التعامل مع الدب الروسي يختلف عن التعامل مع الدببة الأخرى لأنه يتسم بالذكاء والقوة والشراسة، موضحًا أنه اكتسب خبرة التعامل مع الدب من الحراس السابقين.



وأشار إلى أنه يجب التعامل مع الدب الروسي برفق مع الجرأة، معلقًا :"لو داخل وخايف عنده هيعورنى لكن أنا بتعامل معاه طبيعى"، منوهًا إلى أن الدب حسونة لديه 32 عامًا ومازال وحيدًا.

وفتحت حديقة الحيوان أبوابها للزائرين بسعر رسمى للتذكرة 5 جنيهات، وسط إجراءات احترازية للتأكيد على الزائرين بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالحديقة، فضلا عن عدم التكدس على بيوت الحيوانات.

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