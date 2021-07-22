السعودية.. تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 1162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1386 حالة، ووفاة 15 حالة.

ووفقا صحيفة عكاظ بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 514,446 حالة، من بينها 10.666 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1362 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 495,650 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8130 حالة وفاة.

وأتاحت وزارة الحج والعمرة حاليا بدء حجز أداء مناسك العمرة للمواطنين والمقيمين، عبر تطبيق «اعتمرنا» الإلكتروني اعتبارا من يوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري.

ويأتي السماح ببدء حجوزات العمرة بعد أن تم السماح بحجز مواعيد أداء الصلوات، وذلك اعتبارا من بعد غد (السبت) الموافق للرابع عشر من شهر ذي الحجة.