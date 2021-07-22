السعودية.. إعادة فتح 3 مساجد بعد تعقيمها لاكتشاف إصابات بكورونا بين المصلين

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى السعودية اليوم الخميس، افتتاح 3 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 166 يوماً إلى 1878 مسجداً.

وأوضحت الوزارة، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي: مسجدان في منطقة الرياض، ومسجد واحد في المنطقة الشرقية،وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت الوزارة، إلي أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وكان أعلن وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم (الخميس)، نجاح خطة الحج الصحية لهذا العام 1442 وخلوه من تفشيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى، مشيرا إلى أن الاقتصار على 60 ألف حاج كان له الأثر الملموس في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.