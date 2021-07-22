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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملة دولة عربية.. أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم

عملات أجنبية
عملات أجنبية

أظهر مؤشر "بيج ماك" الذي تعتمده مجلة "إيكونوميست" لتقييم عملات الدول، أن معظم عملات العالم مقيمة أمام الدولار بأقل من قيمتها الحقيقية، والأمر كذلك ينطبق على العملات العربية.

 

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وأطلقت "الإيكونوميست" مؤشر "بيج ماك" في 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها الحقيقية أو فوقها.

ويعتمد المؤشر على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل الهامبرغر، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف العملات مقابل الدولار أو قيمتها الشرائية.

وأشارت "إيكونوميست" إلى أن الليرة اللبنانية أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم، واعتبرت أن العملة اللبنانية مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 70.2%، يليها في المرتبة الثانية الروبل الروسي، الذي اعتبر أنه مقوم بأقل من قيمته بنسبة 59.9%. 

وفيما يلي جدول يظهر تقييم بعض العملات العربية مقابل الدولار حسب مؤشر "بيغ ماك" بيانات يوليو 2021:

 

كذلك يشير المؤشر إلى أن معظم العملات في العالم مقيمة دون قيمتها العادلة مقابل الدولار، باستثناء الفرنك السويسري، والكرونا السويدية والنرويجية، فعلى سبيل المثال الفرنك السويسري مقيم فوق قيمته الفعلية بنسبة 24.7%.

لبنان العملات العربية سعر صرف العملات الليرة اللبنانية الدولار

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