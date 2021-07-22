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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسنى يتألق فى حفل عيد الأضحى بالعلمين الجديدة.. شاهد

تامر حسني
تامر حسني

شارك الفنان تامر حسني متابعيه مقطع فيديو جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام مما أثارت اعجاب متابعيه. 

 
وظهر تامر خلال حفله الأخير الذى أحياه فى مدينة العلمين الجديدة فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الحفل الذى شهد حضورا جماهيريا ضخما، و كتب قائلا :"اولي حفلات صيف ٢٠٢١ الماسة مدينة العلمين الجديدة ".


يذكر ان تمكن الفنان تامر حسنى من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، من خلال أغنيته الجديدة صعبة . 


أغنية صعبة لـ تامر حسنى حققت مت يقرب من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بـ 21 ساعة فقط . 

أغنية صعبة من غناء تامر حسنى و كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني، ومن إنتاج شقيقه حسام حسني، ومدير التصوير جلال الزكي، وفق ما أعلنه تامر حسني عبر انستجرام. 

 

حفلات تامر حسني في العيد 


ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلا غنائيا يوم ٢٣ يوليو في دبي .

قال الفنان تامر حسنى ، إنه يحب الزعيم الفنان عادل إمام فى كافة أدواره الكوميدية لأن أدواره الفنية كان لها تأثيرا على كافة الأجيال معقبا :" احنا فخورين جدا بيك "  


وقام تامر حسنى  ، خلال استضافته مؤخرا مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية والمذاع عبر فضائية mbc  مصر  ، بتقليد الفنان عادل امام على الهواء ليدخل عمرو أديب فى نوبة من الضحك الهيستيري ، متابعا: " جميل وبتقلده بالظبط " .


يذكر أن الفنانة حلا شيحة، قد أثارت الجدل مؤخرا  بمهاجمتها فيديو كليب “بحبك” للفنان تامر حسني، والذي ظهرت به بشكل رومانسي في إطار فيلم “مش أنا"

https://www.instagram.com/tv/CRnd-PvAswM/?utm_medium=copy_link

 

https://www.instagram.com/tv/CRnL-YXgydi/?utm_medium=copy_link

 

https://www.instagram.com/tv/CRnd-PvAswM/?utm_medium=copy_link

الفنان تامر حسني حفل العلمين عيد الأضحى النجم تامر حسني العلمين الجديدة

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