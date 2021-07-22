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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل يتصدر تويتر بعد سحق المنتخب الألماني في أولمبياد طوكيو

مشهد من مباراة البرازيل
مشهد من مباراة البرازيل وألمانيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اولمبياد_طوكيو#البرازيل بعد فوز المنتخب البرازيلي الأولمبي على منتخب ألمانيا في أولمبياد طوكيو.
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎كانت فرصة لشباب البرازيل تسجيل أكبر عدد من الأهداف.


الصمود بحد ذاته قتال نظرا لفارق الامكانيات" و "‏منتخب السحرة (البرازيل الأولمبي ) .. يسحق ألمانيا ".
 

فاز منتخب البرازيل، على نظيره منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيسان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة أولمبياد طوكيو 2020.

 

وأحرز ريشارليسون، هاتريك لمنتخب البرازيل في الشوط الأول، حيث جاءت الأهداف في الدقيقة السابعة  و22 و 30.

 

وسجل ناديم أميري، هدف منتخب ألمانيا الأول في الدقيقة 57، ثم قلص راجنار أتشي الفارق إلى هدف وحيد بإحراز هدف المانشفت الثاني في الدقيقة 84.

 

وتمكن باولينهو، من قتل المباراة بتسجيل الهدف الرابع لمنتخب البرازيل، قبل ثوان من انتهاء اللقاء.

 

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو، والتي تضم ألمانيا والسعودية وكوت ديفوار.

 

منتخب السعودية خسر أمام كوت ديفوار، صباح اليوم الخميس، بهدف دون رد.

 

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