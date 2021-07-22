أسوان في 24 ساعة.. عطل مفاجئ بمحطة مياه رؤوف.. واستخراج جسم غريب من مريض

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة أسوان علي مدار اليوم الخميس.

واصلت المبادرة الرائدة "الناس لبعضهم" التي أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتوزيع 2750 كيلو لحم عجالي، كما تم حصر الحالات الأكثر إحتياجاً لتوزيع 4500 شنطه مواد غذائية مهداة من مؤسسه العربي للتنمية نهايه يوليو الجاري حيث يأتي ذلك في إطار جهود محافظة أسوان لإدخال فرحة العيد على الفئات والأسر الأكثر إحتياجاً.

أكد اللواء أشرف عطية أنه بالتوازى جارى تجهيز 16 عروسة من أسر اليتيمات وغير القادرين، بالإضافة تركيب وأنشاء أسقف لـ 34 منزل في قري ونجوع مركز أسوان ممن أضيروا من تهدم أسقف منازلهم نتيجة إصابتها بالنمل الابيض أو لتقادم هذه المنازل.

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظراً لحدوث عطل مفاجئ في محطة رؤوف لمياه الشرب الرئيسية اليوم الخميس، تم قطع المياه عن مدينة كوم أمبو وبعض القرى التابعة لها لمدة 3 ساعات لحين إصلاح العطل.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أنه الخط الناقل لمياه الشرب من محطة فطيرة إلى مدينة ومركز نصر النوبة بقطر 600 مللي تعرض أيضاً إلى كسر ولكن تم استبداله بالخط البديل ولذا سيكون هناك ضعف في تدفق مياه الشرب لحين تشغيل الخط بالكامل.

بينما قال الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعه أسوان أنه منذ إطلاق مبادرة "الناس لبعضهم" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في مارس 2020 فإن مستشفيات جامعة أسوان فتحت أبوابها لتلك المبادرة لما لمسته من صدق في عرض الحالات الإنسانية .

وأوضح الدكتور محمد ذكي الدهشوري أنه تم تقديم الخدمات العلاجية من كشف وفحوصات وأشعه بمختلف أنواعها مع إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة بالتنسيق مع الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي للمستشفيات .

وأشار ذكي الدهشوري إلى أنه تم التعامل مع 750 حالة مرضية تم تحويلها من المبادرة حيث تم الكشف عليها بالعيادات الخارجية في مختلف التخصصات، كما تم إجراء التحاليل الطبية لـ 275 حالة، علاوة على إجراء العمليات الجراحية لـ 45 حالة بالمجان في إطار دعم مستشفيات جامعة أسوان للحالات المرضية الأكثر احتياجاً.

فتح حديقة درة النيل

كما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بفتح حديقة “درة النيل” والتي يتوسطها النصب التذكارى للشهداء للتشغيل التجريبي أمام العائلات والمواطنين الأسوانيين وذلك بعد قرب إنتهاء أكبر مشروع حضاري لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان والذى يضم السوق السياحي القديم وميدان المحطة بالإضافة إلى درة النيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وخاصة بعد أن أصبحت أسوان قبلة للعديد من المنتديات والمؤتمرات والمهرجانات من أبرزها منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وأكد اللواء أشرف عطية، أن فتح درة النيل للمواطنين والأسر لأول مرة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك يأتى لخلق متنفس طبيعي لقضاء أوقات سعيدة وللاستمتاع بالهواء الطلق هروباً من درجات الحرارة المرتفعة وخاصة أنها تضم عدد كبير من النوافير المائية المدعمة بأنارة متعددة الألوان بالإضافة إلى 2 حمام عمومى كبير.

استخراج جسم غريب من مرئ مريض

وشهد يوم الخميس أيضاً نجاح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي أسوان الجامعي بإستخراج جسم غريب من مرئ مريض ٥٩ سنة تم ابتلاعها منذ ٦ أيام مما تسبب في وجود إلتهابات شديده بجدار المرئ نتيجة وجود جسم غريب طوال هذه الفتره والحاله الان بحاله مستقرة.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان بأن المستشفى الجامعي يعمل على تقديم الخدمة الطبية في مختلف الأقسام علي مدار أيام الأضحي المبارك.

وأخيرا شهد يوم الخميس تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أسوان/ القاهرة غرب قرية الغنيمية بمركز إدفو.