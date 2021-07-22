محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، جاء نصها: يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، باصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، اعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، ان الاحتفال بتلك الذكري الوطنية الخالدة التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا، حمل لوائه طلائع القوات المسلحة التي خرجت مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش الوطني القادر على حماية الوطن انما يجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطني اهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة ، فخامة الرئيس نؤكد لفخامتكم اننا سنكون دائما وأبدا خلف قيادتكم الرشيدة في كافة خطوات الإصلاح، ونعمل على تحقيق النمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن وفق الله فخامتكم الي ما فيه خير مصر وشعبها وسدد على طريق الحق خطاكم.

كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء .

ويتقدم محافظ المنيا، بخالص التهانئ لأبناء المحافظة بذكري ثورة 23 يوليو، داعيا الله ان يعيد هذه الذكري التي تعد نقطة تحول خالده في تاريخ مصر بمزيد من الامن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

