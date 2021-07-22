محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، جاء نصها: يطيب لي ان ابعث لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة المنيا، باصدق التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو المجيدة، اعادها الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، ان الاحتفال بتلك الذكري الوطنية الخالدة التي كانت وستظل إنجازا وطنيا بطوليا، حمل لوائه طلائع القوات المسلحة التي خرجت مستهدفة الخلاص من الاستعمار والتبعية وبناء الجيش الوطني القادر على حماية الوطن انما يجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطني اهدت الأمم نموذجا فريدا لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة ، فخامة الرئيس نؤكد لفخامتكم اننا سنكون دائما وأبدا خلف قيادتكم الرشيدة في كافة خطوات الإصلاح، ونعمل على تحقيق النمو والرخاء وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن وفق الله فخامتكم الي ما فيه خير مصر وشعبها وسدد على طريق الحق خطاكم.
كما بعث المحافظ برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد احمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجموع الشعب المصري، معربًا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه وسوء .
ويتقدم محافظ المنيا، بخالص التهانئ لأبناء المحافظة بذكري ثورة 23 يوليو، داعيا الله ان يعيد هذه الذكري التي تعد نقطة تحول خالده في تاريخ مصر بمزيد من الامن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.