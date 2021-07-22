سفارة الكويت توزع لحوم الأضاحي في هولندا

أفادت سفارة دولة الكويت في هولندا، بأنها قامت وبالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، بتوزيع لحوم الأضاحي على حوالي 500 أسرة في مدينتي امستردام ولاهاي.

وبدوره؛ أوضح سفير الكويت لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس، إن هذه اللفتة الإنسانية حظيت بتقدير وامتنان الجاليات الإسلامية والأسر المحتاجة في هولندا.

وأشار إلى أن بادرة الكويت، تأتي استشعارا لظروف المحتاجين وتقديم يد العون والمساعدة عبر سفاراتها ومؤسساتها الخيرية.

ومن جانبه؛ أعرب مدير دار الهدي للتربية والتعليم بأمستردام عبدالاله العمراني، عن التقدير للدعم المتواصل الذي تقدمه الكويت للأسر المحتاجة، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا الرفعة والازدهار والأمن والأمان.