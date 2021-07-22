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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يوجه رسالة شكر للمواطنين والمقيمين

أمير الكويت
أمير الكويت

تقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بخالص الشكر والتقدير إلى جميع إخوانه وأبنائه المواطنين الكرام والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي على ما عبروا عنه من خالص التهاني وأطيب المشاعر بمناسبة عيد الأضحى المبارك من خلال برقيات التهنئة أو الاتصالات الهاتفية أو جميع وسائل التواصل، وفقا لصحيفة “الوطن” الكويتية.

 

وقدر أمير الكويت تلك المشاعر الطيبة التي جسدت روح الأسرة الواحدة المتلاحمة، سائلا المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الوطن العزيز وأهله الأوفياء بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على الجميع موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق للوطن الغالي كل ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار والمزيد من الأمن والأمان والرخاء.

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جدير بالذكر أن الكويت رصدت 19.6 مليار دينار لتنفيذ 19 مشروعاً استراتيجياً خلال خطة التنمية السنوية الحالية. هذه المشاريع منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية - وعددها 14 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار دينار - ومنها ما ينفذ بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

وتقوم هيئة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتنفيذ 4 مشاريع بتكلفة إجمالية تقدر بـ 988 مليون دينار تمثل حوالي 5% من جملة الاستثمارات المرصودة للمشاريع الاستراتيجية، كما يوجد مشروع شركة مساهمة بتكلفة إجمالية تبلغ 611 مليون دينار.

الكويت أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عيد الأضحى صحيفة “الوطن”

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