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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 969 إصابة جديدة بكورونا

اصابات كورونا - ارشيفي
اصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 969 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الاصابات المسجلة في البلاد إلى 388881.

كما سجلت الصحة الكويتية  8 حالات وفاة جميعهم «غير مطعمين» ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2255.

فيما رصدت الوزارة الكويتية تعافي  1388 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 371125، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 43ر95 في المئة.

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الكويت.. تسجيل 1226 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

وذكرت الصحة الكويتية  أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 326 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 15501 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 1123.

وأبانت الوزارة الكويتية أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 12558 ليصبح مجموع الفحوصات 3277000، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 7.7 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات قالت الصحة  إنها بلغت في الأحمدي 30 في المئة وحولي 28 في المئة والجهراء 15 في المئة والفروانية 14 في المئة وأخيرا العاصمة 13 في المئة.

كما جددت الوزارة الكويتية  الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصية بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام باحتواء انتشار الفيروس.

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