الكويت.. الخارجية تصدر تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها

أصدرت الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الكويتية ، الأربعاء، تحذيرا شديد اللهجة لمواطنيها حيث دعت كافة المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى إندونيسيا في الوقت الراهن لتأجيل سفرهم نظرا للوضع الصحي المتأزم جراء تفشي فيروس كورونا وسرعة انتشار العدوى واتخاذ ‏السلطات المعنية إجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وطالبت الإدارة القنصلية في بيان المواطنين الكويتيين المتواجدين في إندونيسيا بضرورة مغادرتها فورا حفاظا على سلامتهم والتواصل مع سفارة الكويت في جاكرتا حال الاستفسار أو الحاجة إلى المساعدة على الأرقام التالية:

006281513252597

006281281813758

006281515151511.



وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قد اعلن أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر ما يلي:

منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

واهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة بحسب ماذكرت وكالة الانباء السعودية واس .