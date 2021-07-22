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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صلاح حسني يتألق في أحدث ظهور له.. شاهد

احمد صلاح حسنى
احمد صلاح حسنى

نشر الفنان أحمد صلاح حسنى صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر صلاح حسنى بإطلالة كاجوال مرتديا ايس كاب وتي شيرت باللون الاسود،  نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات .


وكشف الفنان أحمد صلاح حسنى، عن سبب اعتزاله كرة القدم والاتجاه إلى الفن.

 

وقال أحمد صلاح حسنى، خلال حواره مع برنامج “أنا وأختى” عبر قناة “صدى البلد” أن مشواره الكروى خلق لديه روح المنافسة وعدم التسليم بسهولة، لافتا إلى أنه يحب الفن أكثر من كرة القدم. 

 

وتابع: قررت اعتزال الكرة فى سن الـ 26 عاما، وكان أصعب قرار فى حياتى بعدها اجتهدت لدخول مجال التمثيل.

 

وأردف: "طلبت من والدى ترك كرة القدم وأنا بلعب فى النادى الأهلى وبكيت وقتها وإحنا بنتناقش".

 

ووجه أحمد صلاح حسني، رسالة إلى شقيقته على الهواء، قائلا: "عمري ما اتخانقت مع أختي في حياتي".

 

وأضاف: "أختى أصغر مني، لكن بحس إنها الكبيرة، وبتخاف عليا جدا، وعمري ما زعلت منها في حياتي".

 

وأردف أحمد صلاح حسني: "أختي هي سندي وضهري، وأصعب موقف وأنا بجوِّزها لأمير كرارة، وشوفت في عينيه رجولة طمنتني".

 

 

احمد صلاح حسني أحدث ظهور إطلالة كاجوال اللون الاسود منافسة

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