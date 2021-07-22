إنجي على تلفت الأنظار من إجازتها الصيفية | صور

شاركت المذيعة انجي على متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا لها أثناء قضائها عطلة الصيف في الساحل الشمالي.



وظهرت انجي علي في الصورة بفستان مكشوف من الكتف والشعر المموج في اطلالة حملت طابع الصيف، نالت اعجاب متابعيها.



وتقدم انجي علي اسبوعيا برنامج اسرار النجوم على اذاعة نجوم اف ام ، والذي تستضيف من خلاله اشهر نجوم الفن في السينما والدراما.



وكانت انجي علي تصدرت التريند شهر رمضان الماضي بسبب حلقتها في برنامج الجريئة وشيخ الحارة بسبب تصريحاتها وازمتها مع الفنانة السورية أصالة نصري.