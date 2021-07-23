عقارات أكثر القطاعات تداولا في البورصة المصرية الأسبوع الماضي

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداول بلغت 400.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 98.5 مليون سهم، تلاه قطاع أغذية ومشروبات وتبغ ثك سياحة وترفيه ثم بنوك.

جاء في المرتبة الخامسة قطاع موارد أساسية ثم قطاع خدمات مالية غير المصرفية ثم قطاع مواد بناء تلاه قطاع اتصالات تكنولوجيا معلومات تلاه قطاع رعاية صحية.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم محلي.. وربح رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 658.385 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.81%، ليغلق عند مستوى 10646 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13048 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4155 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 3469 نقطة

