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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند صبري تبهر جمهورها فى أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.. شاهد

هند صبرى
هند صبرى

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

قمر - ربنا يحفظك - الجميلة 

 

وشاركت هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 بمسلسل هجمة مرتدة الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.


وقرر  صناع مسلسل "هجمة مرتدة " ان يكون هناك جزء ثانٍ من المسلسل بعد نجاح الجزء الأول، وكتب في نهاية تتر الجزء الأول ؛ إلى اللقاء في" هجمة مرتدة 2" من  ملف المخابرات


وعلي جانب آخر كشفت الفنانة هند صبري كواليس تحضيرها لمسلسل البحث عن علا وحقيقة كون العمل جزء ثان من مسلسل "عايزة أتجوز".

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد": أحضر لـ"البحث عن علا" وهو ليس  جزءا ثانيا من مسلسل عايزة أتجوز، صحيح نقدم نفس الشخصية، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعا، والعمل مسلسل اجتماعي بامتياز نحاول من خلال شخصية علا رصد تغييرات اجتماعية، يمكن أن تكون طرأت في الـ10 سنوات الأخيرة، وبقدر خوفي من المجازفة متحمسة جدًا للعمل.

انستجرام احمد عز انجى المقدم هند صبري مسلسل هجمة مرتدة الفنانة هند صبري

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