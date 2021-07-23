رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

سيطر الحزن والغضب على أعضاء الجهاز الفني لـ الأهلي عقب التعادل أمام البنك الأهلي 1-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 25 من بطولة الدوري الممتاز.

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بإجراء تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 73 بخروج محمود عبد المنعم كهربا ودخول والتر بواليا، وخروج جونيو آجاي ونزول أليو ديانج.

وحرص كهربا عقب الخروج من ارض الملعب على السجود شكرا لله خاصة وان الاهلي كان متفوقا بهدف كما حرص على عناق موسيمانى والابتسامة بخلاف موقفه في السابق حيث كان يظهر الغضب عليه عند التبديل

تفاصيل الشوط الأول..





تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي إلى إصابة بسيطة خلال اشتراكه مع فادي فريد لاعب البنك الأهلي، في الدقيقة 5 من عمر المباراة.

ومن بعده سقط حمدي فتحي لاعب الأهلي، بعد تدخل أحد لاعبي البنك بقوة في منتصف الملعب، في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي الوصول إلى مرمى البنك، ونظم هجمة مميزة عن طريق محمد مجدي أفشة الذي مرر كرة رائعة لجونيور آجاي الذي سدد كرة ولكن خرجت بعيدة عن المرمى.

وأنقذ علي لطفي مرمى الأهلي من هدف مؤكد في الدقيقة 12 من عمر المباراة، بعد وصول لاعبي البنك الأهلي إلى منطقة جزاء المارد الأحمر، وسددها محمد حمدي عيسى وتصدى لها علي لطفي، ثم ارتدت مرة أخرى ويسددها إبراهيم ياسين ويبعدها لطفي مرة أخرى عن مرماه.

وفي المقابل وصل الأهلي لمرمى محمود الزنفلي في الدقيقة 16 من عمر المباراة ومرر أفشة عرضية متقنة، تلقاها كهربا برأسية قوية ولكن تألق الزنفلي ببراعة وأنقذ مرماه من هدف أول للمارد الأحمر.

تدخل أمير مدحت لاعب البنك الأهلي بقوة مع محمد هاني لاعب الأهلي، وأسقطه أرضاً ومنع إكتمال هجمة مميزة للأهلي على مرمى محمود الزنفلي في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

سدد عمرو السولية لاعب الأهلي كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن محمود الزنفلي من ابعادها عن مرماه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

حاول الأهلي تكثيف مجهوداته للوصول إلى مرمى البنك الأهلي، والتقدم بالهدف الأول في شوط المباراة الأول، وبالفعل وصل أكثر من مرة ولكن لم يتمكن لاعبي المارد الأحمر إحراز هدف أول في مرمى البنك.

الشوط الثاني..

سدد محمد مجدي أفشة كرة رائعة في الدقيقة 47 من بداية شوط المباراة الثاني وتقدم للأهلي بالهدف الأول في شباك منافسه البنك الأهلي.

وانطلق محمود عبد المنعم كهربا في هجمة رائعة من منتصف ملعب الأهلي، في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ومرر كرة رائعة لمحمد شريف الذي تسلمها بطريقة غريبة وأهدر على الأهلي فرصة الهدف الثاني.

وأجرى بيتسو موسيماني تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 73 بخروج محمود عبد المنعم كهربا ودخول والتر بواليا، وخروج جونيو آجاي ونزول أليو ديانج.

تمكن لاعبو البنك الأهلي من تنظيم هجمة رائعة من الجبهة اليمنى للأهلي، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، وجاءت العرضية التي تلقاها كريم بامبو وأسكنها الشباك.

اشترك مروان محسن مع زميله في الفريق والتر بواليا، واصطدما برأس بعض، وسقط مروان غارقاً في دمائه في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

وبهذا التعادل يتقاسم الفريقان نقطتي المباراة ويصبح رصيد الأهلي 52 نقطة محتلاً المركز الثاني، بينما يصبح البنك الأهلي في المركز ال15 برصيد 26 نقطة.