خاص.. مَن بطل الدوري.. الأهلي أم الزمالك حال التساوي في النقاط؟.. خبير لوائح يجيب

لم يتبق في موسم الدوري الممتاز الحالي الا مباريات قليلة، ولا يوجد ما يمنع إقامتها أو تأجيل إحداها بعد انتهاء مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية.

ومن المفترض أن يخوض الأهلي 10 مباريات مما تبقى له في الموسم الحالي من مؤجلاته والمواجهات المتبقية في البطولة الحالية.

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 52 نقطة حتى الآن، وفي حال الفوز بالمباريات المتبقية سيصبح رصيد 82 نقطة.

وينافس الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 62 نقطة، الأهلي على اللقب بشكل كبير حيث أنه متوهج بشكل جيد هذا الموسم ويسير إلى الأمام ويحافظ على الصدارة منذ أسابيع طويلة هذا الموسم.

المتبقي للزمالك 7 مباريات لا يوجد سوى الفوز أمام الأبيض لكي يحقق بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن حال الفوز سيصبح متساوياً مع الأهلي في النقاط برصيد 82 نقطة.

وكشف خبير اللوائح محمد بيومي أن ما يتداول عن اللجوء للمواجهات المباشرة حال تعادل الفريقين "الأهلي والزمالك"، غير صحيح.

وأضاف بيومي خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن اللائحة التي سيتم العمل بها حال تعادل الفريقين في النقاط بعد نهاية الدوري، لائحة الموسم الجديد التي تنص على ذلك في نهاية الموسم.

وأكمل بيومي: الاتحاد المصري لكرة القدم هو الذي يصدر هذه اللائحة، ولها العديد من الأشكال من ضمنها القياس بالمواجهات المباشرة، وهي النقطة الثالثة من اللائحة.



وأشار خبير اللوائح إلى أن الجميع سيلتزم بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي من المقرر أن تطلق مع نهاية الموسم ولن يحدث بها تعديلات.