عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خاص.. مَن بطل الدوري.. الأهلي أم الزمالك حال التساوي في النقاط؟.. خبير لوائح يجيب

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

لم يتبق في موسم الدوري الممتاز الحالي الا مباريات قليلة، ولا يوجد ما يمنع إقامتها أو تأجيل إحداها بعد انتهاء مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية.

 

ومن المفترض أن يخوض الأهلي 10 مباريات مما تبقى له في الموسم الحالي من مؤجلاته والمواجهات المتبقية في البطولة الحالية.

 

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 52 نقطة حتى الآن، وفي حال الفوز بالمباريات المتبقية سيصبح رصيد 82 نقطة.

 

وينافس الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 62 نقطة، الأهلي على اللقب بشكل كبير حيث أنه متوهج بشكل جيد هذا الموسم ويسير إلى الأمام ويحافظ على الصدارة منذ أسابيع طويلة هذا الموسم.

 

المتبقي للزمالك 7 مباريات لا يوجد سوى الفوز أمام الأبيض لكي يحقق بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، ولكن حال الفوز سيصبح متساوياً مع الأهلي في النقاط برصيد 82 نقطة.

 

وكشف خبير اللوائح محمد بيومي أن ما يتداول عن اللجوء للمواجهات المباشرة حال تعادل الفريقين "الأهلي والزمالك"، غير صحيح.

 

وأضاف بيومي خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن اللائحة التي سيتم العمل بها حال تعادل الفريقين في النقاط بعد نهاية الدوري، لائحة الموسم الجديد التي تنص على ذلك في نهاية الموسم.

 

وأكمل بيومي: الاتحاد المصري لكرة القدم هو الذي يصدر هذه اللائحة، ولها العديد من الأشكال من ضمنها القياس بالمواجهات المباشرة، وهي النقطة الثالثة من اللائحة. 


وأشار خبير اللوائح إلى أن الجميع سيلتزم بلائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي من المقرر أن تطلق مع نهاية الموسم ولن يحدث بها تعديلات. 

الأهلى الدوري الممتاز النادي الأهلي الاتحاد المصري صدى البلد كرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

أخبار النادي الأهلي.. خسارة النقاط تلاحق المارد الأحمر.. قرار جديد من الجهاز الفني.. وتصريحات موسمياني

تعرف علي جدول ترتيب الدوري بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي

ترشيحاتنا

بـ اللائحة الجديدة.. شوبير يحسم الجدل عن بطل الدوري 20 -21

عايزة أفرح بأولاده .. عقد قران طفل عمره 11 عاما بالعراق

مسؤولون: الجيش الأفغاني يغير استراتيجية الحرب للحد من الخسائر

نشرة أخبار المحافظات.. إنقاذ 100 شخص من مصيف بلطيم.. وتشغيل محور ترسا خلال أيام.. وإزالة بقعة الزيت من شواطئ بورسعيد

رد فعل مفاجئ لـ كهربا عقب تبديله في مباراة الأهلي والبنك في الدوري

أهم الأخبار| آلاف المشردين في إثيوبيا بسبب الحرب الأهلية.. حديث ودي للسيسي مع مجند مرور.. وموسيماني يشعر بالإحباط بعد التعادل مع البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

بدل ما يصونها جابهالي جثة.. أول رد فعل لـ شقيق الطبيبة ياسمين حسن

أولمبياد طوكيو.. أول تعليق من الكاف على تعادل مصر مع إسبانيا

بأي ذنب قٌتلت.. لغز مقتل الطبيبة ياسمين حسن قبل عيد زواجها بأيام

كما وعدتكم.. آبي أحمد يوجه رسالة بالعربية إلى مصر والسودان بشأن سد النهضة

أخبار نادي الزمالك.. إصابة نجم الفريق.. الغندور يستفز جماهير الأهلي.. وصفقة تبادلية مع طلائع الجيش

محمد ضحية مصروفات العيد فى القليوبية .. المتهمة: لم أقصد قتل زوجي

أعظم انتصاراتي وأجمل اختياراتي.. آخر منشور لمحاسب قتلته زوجته في القليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

فيديو جراف.. بذور اليقطين حل سحري لمشاكل الرجال الجنسية

فيديوجراف.. البكيني ومعز مسعود.. أسما شريف منير في مأزق

فيديو جراف.. حديقة الحيوان فسحة "على قد الإيد"

المزيد

ساحة رأي

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

د.محمد أبوسمرة يكتب: غزة.. تنتظر عودة الشهداء هذا العيد..!!

رجب الشرنوبي يكتب: الحياة الكريمة طموح القيادة وحلم الشعب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

بهجت العبيدي

فرحة عيد مصريي الخارج غير مكتملة

اﻟﻤﺰﻳﺪ