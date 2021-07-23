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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوى: "مش أنا" فيلم دون المتوسط وعلى تامر حسني أن يغير استِراتِيجية علاقته بالسينما

الناقد طارق الشناوى
الناقد طارق الشناوى - الفنان تامر حسنى

كشف الناقد الكبير طارق الشناوى عن رأيه فى فيلم “ مش أنا ” من بطولة تامر حسني  ، والذى ينافس ضمن الأعمال السينمائية المطروحة فى موسم عيد الأضحى المبارك .

 

حيث أكد الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أن تامر حسني يراهن على غير قوته، حيث إنه مطرب يقوم بالتمثيل وليس العكس " .

 

وأستكمل الناقد طارق الشناوى : أن تامر حسني يريد أن يثبت أن لديه موهبة استثنائية وهى التمثيل بجانب انه مطرب ، لهذا لجأ الى فكرة مثل فيلم مش أنا ، التى تجعله يحصل على الاهتمام كاملاً فى العمل " .

 

وتابع الناقد طارق الشناوى : من المفترض على تامر حسني أن يغير إسْتِراتِيجيَّة علاقته بالسينما ، لأنه الوحيد بعد الفنان عبد الحليم حافظ الذى يستطيع ان يدشن رصيد سينمائى .

 

ويضيف طارق الشناوى حديثه قائلاً : فيلم مش أنا والذى يقوم ببطولته تامر حسني عمل فنى دون المتوسط فى رأيي .

 

مش أنا
 

حقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها 1,809,062 جنيه ليحتل بذلك المركز الثالث بعد فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” والعارف.

 

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضٍا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

 

 

فيلم مش أنا من بطول  تامر حسنى ، ماجد الكدوانى ، وسوسن بدر ، حلا شيحة ، شيرين ، ومن إخراج سارة وفيق ، والتى كانت قد سبق وان عملت كمساعد مخرج مع تامر حسنى فى فيلم “ عمر وسلمى ” . 

 

تامر حسني الناقد طارق الشناوى فيلم مش انا موسم عيد الأضحى مش انا طارق الشناوى

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