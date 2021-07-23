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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد حديقة فريال في رابع أيام عيد الأضحى

صدى البلد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في رابع أيام عيد الأضحي المبارك حديقة فريال رافقة خلالها مسئولي حي الشرق، حيث تابع توفير وسائل الراحة والخدمات داخل الحديقة وكذلك أعمال النظافة بها .


وقال المحافظ إن حدائق  بورسعيد استقبلت المواطنيين علي مدار عيد الاضحي  في ظل تواجد الاجهزة التنفيذية والامنية أمنى  بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق.

وكانت حدائق بورسعبد قد شهدت توافد الآلاف من أهالي أبناء المحافظة والمحافظات الأخري طوال أيام عيد الأضحي المبارك برغم ارتفاع حرارة الجو.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إن المحافظة شهدت فى اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك ، إقبالا كبيرآ من أبناء محافظة بورسعيد وزائريها بالحدائق العامة والمتنزهات وشواطىء بورسعيد و بورفؤاد  .

وأشاد عدد من زائرى محافظة بورسعيد بالمستوى الجمالى والحضارى الذى لمسوه فى الحدائق والمتنزهات وشواطىء بورسعيد والفنادق والقرى السياحية ، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت تطورآ كبيرآ فى مجال الخدمات السياحية ، والتى تلبى احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية .

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة لمتابعة أعمال النظافة و إزالة الاشغالات بالأحياء ، لتحقيق مظهر حضارى لائق خلال أيام العيد ، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة لاستقبال أى شكاوى أو أزمات خلال العيد لسرعة التعامل معها .

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وأكد عادل الغضبان، اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أى شكاوى خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك بغرفة العمليات بالمحافظة والأحياء، كما أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، و تم تكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالى خلال عيد الأضحى .

وأشار إلى أن اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك لم يشهد أى شكاوى أو أزمات بكافة أحياء المحافظة، كما شهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزراها للاستمتاع بأجواء العيد فى مختلف المناطق السياحية ببورسعيد والأسواق الحضارية .

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بورسعيد عيد الأضحى محافظة بورسعيد غرفة عمليات محافظات الأمن حملات النظافة حديقة فريال المحافظات أعمال النظافة

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