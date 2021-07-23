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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نشرة أخبار المحافظات.. إنقاذ 100 شخص من مصيف بلطيم.. وتشغيل محور ترسا خلال أيام.. وإزالة بقعة الزيت من شواطئ بورسعيد

نشرة أخبار المحافظات
نشرة أخبار المحافظات

شهدت محافظات مصر على مدار 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث في مختلف المحافظات، والتي يؤديها موقع صدى البلد الإخباري في تلك النشرة.

إنقاذ 100 شخص من الغرق في مصيف بلطيم 

قال القبطان بحري هشام زكي، المشرف على فرق الإنقاذ بشواطئ مدينة مصيف بلطيم، إن عدد المتواجدين بالمصيف عدد كبير، مؤكداً أن ما يوجد بالمصيف أكبر عدد يستقبله المصيف في يوم، مشيراً إلى أنه تم إنقاذ حوالي 100 شخص حتى الآن، ولم يتم نقل أي حالات للمستشفى، مؤكداً أن استخدام المعدات من لنشات وغيرها قلل من نسب من تعرضوا للغرق.


تشغيل محور ترسا بالجيزة خلال أيام 
 

تكثف محافظة الجيزة من اعمالها للانتهاء من تنفيذ محور ترسا والذي تم تغيير اسمه إلى محور محمد أنور السادات، لافتتاح المحور رسميا لتسهيل الحركة المرورية داخل الجيزة، بعدما أصبح المحور بديلا لشارع الهرم.

وأكدت مصادر في محافظة الجيزة أنه من المنتظر انتهاء الأعمال بالمحور وافتتاحه امام حركة مرور السيارات خلال أيام.

شمال سيناء تسجل صفر اصابات بفيروس كورونا 
 

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء  ، صفر إصابات بفيروس كورونا، كما تماثل للشفاء 3 حالات  خلال ال24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي حالة وفيات بفيروس كورونا.

وأعلن الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة شمال سيناء ، بشأن متابعة موقف الإصابات بكورونا أنه تم رصد " صفر" حالات إيجابية، و"3" حالات شفاء، ولم تسجل أي حالة وفاة ، ولا يزال يتلقى العلاج فى المستشفيات 4 حالات ، و12  حالة أخرى تخضع للعزل التكنولوجيا اشراف طبي.


ازالة 5 حالات بناء مخالف في اجازة العيد بالبحيرة 


أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، مع تكثيف الحملات خاصة خلال اجازه عيد الأضحى المبارك لمنع استغلال البعض للإجازة  بالبناء المخالف وإزالة اى مخالفة في مهدها على الفور

بورسعيد تنجح في ازالة بقعة زيت على شواطئها 

وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ،  الشكر ، للجهات المعنية التى قامت بالتعامل مع بقع الزيت على شاطئ بورسعيد ، حيث وجه المحافظ الشكر لوزارة الصحة ووزارة البيئة والقوات المسلحة وهيئة قناة السويس ووزارة البترول ، وذلك على سرعة الاستجابة والتنسيق مع محافظة بورسعيد لإزالة آثار بقع الزيت فور ظهورها على شاطئ بورسعيد ، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى هذا الواقعة .

 

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