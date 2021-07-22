بورسعيد فى 24 ساعة| إزلة بقعة الزيت على الشاطئ.. وتحقيق حلم أهالى بورفؤاد

شهدت محافظة بورسعيد على مدار 24 ساعة العديد من الاحداث الهامة خلال ثالث ايام عيد الاضحى المبارك على مختلف الاصعدة والتى كان ابرازها قضية البقعة الزيتية التى احدث ضجة على مدار يوم أمس واعاقت المصيفين عن الاستمتاع على شاطئ المحافظة .

هذا أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال جولتة في ساعة مبكرة من صباح اليوم علي شاطي بورسعيد عن انتهاء من إزالة اثار بقعة التلوث الزيتي التي ظهرت علي الشاطي امس بعد جهود كبيرة قامت بها العديد من الأجهزة موكدا عودة الشاطي الي صورتة الطبيعية



وأشار محافظ بورسعيد بان فور تلقي البلاغ قامت المحافظة بالتعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت علي الشاطي علي امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة ومركز مكافحة التلوث التابع للهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطيء في المنطقة المذكورة

وخلال جولته الصباحية على شاطىء بورسعيد ، اليوم الخميس ، التقى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، بعدد من المصطافين و رواد شاطىء بورسعيد من أبناء المحافظة وزوارها ، وذلك خلال تفقده للشاطىء لمتابعة أعمال إزالة البقع الزيتية على شاطىء بورسعيد التي تم الانتهاء منها تماما .

ورحب "محافظ بورسعيد " بالزائرين من أبناء المحافظات الأخرى ، مؤكدا أن شاطىء بورسعيد يعد من أجمل الشواطىء و أن بورسعيد تمتلك مختلف المقومات السياحية والجمالية التى تحقق أفضل مستوى ترفيهى للزائرين .

كما وجه "المحافظ " زائرى بورسعيد للاستمتاع بمختلف المناطق السياحية والحضارية الأخرى بالمحافظة ، لافتا أن بورسعيد حققت خلال الفترة الأخيرة تطورآ كبيرآ فى المجال السياحى لتقديم خدمات مميزة لزوار المحافظة ، مشيرآ إلى أهمية زيارة الأسواق الجديدة وحديقة فريال و غيرها ، للاستمتاع بكافة المعالم الحضارية بمدينة بورسعيد.



وجه اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، الشكر ، للجهات المعنية التى قامت بالتعامل مع بقع الزيت على شاطىء بورسعيد ، حيث وجه المحافظ الشكر لوزارة الصحة ووزارة البيئة والقوات المسلحة وهيئة قناة السويس ووزارة البترول ، وذلك على سرعة الاستجابة والتنسيق مع محافظة بورسعيد لإزالة آثار بقع الزيت فور ظهورها على شاطىء بورسعيد ، لافتا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب فى هذا الواقعة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع لجنة مكافحة التلوث البيئي بوزارة البيئة برئاسة الدكتور عيد الراجحي.



واشاد المحافظ بالتعامل الفوري والسريع مع الواقعة حتي تم إزالة آثار بقع الزيت من الشاطي بصورة كاملة وعودة الشاطي الي صورتها الطبيعية .

واضاف المحافظ بان الشاطي شهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها في ثالث أيام عيد الاضحي المبارك للاستمتاع بجو بورسعيد وشواطئها.

وكان محافظ بورسعيد قد أجرى عدة اتصالات مكثفة مع الأجهزة المعنية فور ظهور بقع الزيت على شاطىء بورسعيد ، وتم تشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف وإتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود علي الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

كذلك قامت اللجنه المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش علي المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب وإتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

وفى سياق اخر أعلنت الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى فى محافظة بورسعيد تصديق اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على المشروع المقدم منها لتطوير أحد شوارع مدينة بورفؤاد بمشروع سياحى يوفر فرص عمل للشباب ويساعد على جذب السياحة للمدينة بما تمتلكه بورفؤاد من مقومات جذب سياحى كما ان هذا المشروع سيكون متنفس لاهالى بورفؤاد .



وأكدت الدكتورة أمل عصفور أن المشروع صمم بشكل جمالي يتضمن استغلال الحاويات كنشاط تجارى للشباب بتكلفة تتناسب مع امكانياتهم كما أنه سيوفر فرص عمل مناسبة لأصحاب تلك الأعمال و كذا العاملين لديهم



وأضافت النائبة أنه تم تصميم المشروع ليكون متنفس حضارى جمالي لأهل بورفؤاد بما يليق بتاريخ بورسعيد كونه اول مشروع سياحى متكامل يعمل على جذب السياحة الداخلية و التى بدأت فى التوافد على بورفؤاد دون وجود أي أماكن جذب مناسبة .



هذا وأكدت الدكتورة أمل عصفور أنه سيتم الاعلان تباعا عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ حتى يخرج المشروع للنور.

وفى سياق أخير أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن وصول 2 ميكروسكوب جراحي من أحدث وأدق الميكروسكوبات على مستوى العالم في إجراء العمليات الجراحية المتطورة داخل العين لمستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، وذلك لأول مرة ببورسعيد ومدن القناة ومنطقة الدلتا وبمستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الميكروسكوبات تعد نقلة طبية جديدة في مجال إجراء العمليات الجراحية المتقدمة والدقيقة داخل العين بما فيها عمليات الشبكية والمياه البيضاء، وأنها تُعد إضافة قوية للأجهزة الطبية المتطورة المتوفرة داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد.

وأضافت، أن وصول هذه الميكروسكوبات إلى مستشفى الرمد التخصصي هي خطوة عملاقة في طريق استمرار تقديم خدمة مميزة للمتعاملين داخل المستشفى، حيث أنها مزودة بعدسات تتيح القيام بإجراء العمليات والجراحات الدقيقة لمعالجة أمراض العيون بمهارة وجودة عالمية، مثل العمليات التي يتم فيها التعامل مع الأغشية الموجودة على مركز الإبصار أو التلفيات الموجودة في الشبكية لمرضى السكري.

وتابعت: أن هذه الميكروسكوبات تُسرع من وتيرة إجراء العمليات وسرعة علاج المرضى، إضافة إلى أنها تسهم في توافر جميع أنواع العمليات الخاصة بعلاج أمراض العيون والشبكية داخل مستشفى الرمد التخصصي، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة نحو إمداد مستشفياتها بأحدث التجهيزات الطبية التي تساعد على إتاحة أفضل الخدمات الصحية للمرضى، وكذلك تيسير وتوفير الخدمات المتقدمة لهم داخل نطاق محافظاتهم وتجنبهم مشقة وعناء السفر بما يخفف عبء المرض من على كاهلهم وذويهم، كأحد أهداف رؤية الهيئة ورؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030.

ولفتت الهيئة، إلى أن عمليات معالجة أمراض شبكية العيون من الخدمات الطبية المستحدثة داخل نطاق محافظة بورسعيد والتي بدأت بالتزامن مع تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة في يوليو 2019، مؤكدة حدوث طفرة كبرى خلال هذين العامين في نجاح إجراء العديد من عمليات الشبكية للمرضى داخل مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد تماشيًا مع دستور عمل الهيئة نحو توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمتعاملين والإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وتجهيز المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وضم أمهر الكوادر الطبية والإدارية، بما يضمن إتاحة أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى ووفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

جدير بالذكر، أن مستشفى الرمد التخصصي من المستشفيات الرائدة في معالجة أمراض العيون والشبكية والمياه البيضاء داخل محافظة بورسعيد ومدن القناة ومنطقة الدلتا، وأنها تقدم خدمات طبية متكاملة ومتميزة للمرضى، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية (27) سرير داخلي لعلاج وإقامة المرضى بالإضافة إلى (4) غرف عمليات والتي تقدم من خلالها مستشفى الرمد الخدمات الجراحية العاجلة وغيرالعاجلة سواء عمليات بسيطة أو صغرى أو كبرى أو ذات مهارة.