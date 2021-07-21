الغضبان: بورسعيد على قدم وساق لاستقبال زوار المحافظة في العيد

قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن جميع أجهزة المحافظة على قدم وساق لاستقبال زوارها خلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد الغضبان ردا على ما أثارته عدد من المواقع عن انتشار بقعة زيت على الشاطئ أن الأمر لا يعدو الظرف العارض والذي لم يؤثر مطلقا على الشاطئ وإقبال المواطنين للاستمتاع بالعيد بعكس الصورة التي حاول البعض بثها .

وشدد الغضبان على أنه بدأ التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت على شاطئ البحر في المنطقة المحصورة بين مجمع المطاعم و المركب العائم على امتداد ١٠٠٠ متر بالاشتراك والتنسيق بين المحافظة ووزارة البيئة والقوات المسلحة ووزارة الصحة وهيئة قناة السويس لإزالة آثار البقعة ومحو آثار الثلوث علي الشاطئ في المنطقة المذكورة

وأضاف محافظ بورسعيد أنه اجري اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية للتعامل مع مشكلة التلوث الزيتي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في هذه الواقعة.

وفى سياق آخر أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، أن مجزرة بورسعيد شهدت إقبال أعداد كبيرة من المواطنين لذبح الأضاحي، حيث انتظمت عملية الذبح بمجازر بورسعيد منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى المبارك وأثناء العيد وذلك وسط تواجد مكثف للأطباء البيطريين للكشف عن الماشية قبل وبعد عملية الذبح حرصآ على سلامة المواطنين .

وأوضح " المحافظ " أن مجازر محافظة بورسعيد الآلية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة استقبلت حتى الآن ما يزيد عن ٦٥٠ رأس ماشية تم ذبحهم، بعد إجراء الكشف الظاهرى على الماشية بأنواعها “أبقار وجاموس وأغنام وماعز”، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أي أمراض.

وأكد " محافظ بورسعيد " استمرار الحملات علي الأسواق والمخابز و كافة القطاعات الخدمية، التى يتردد عليها المواطنون، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها خلال عيد الأضحى .

وشدد " محافظ بورسعيد" على تكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجي قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أى شكاوى خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ، و ذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات بالمحافظة .

وأوضح "المحافظ" أن الأجهزة التنفيذية والامنية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الأضحى ، كما تم تكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالى خلال عيد الأضحى .

وأشار" محافظ بورسعيد " أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة أيام ، وتم التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق السلامة العامة للمواطنين و مواجهة أى أزمة قد تحدث خلال هذه المناسبات ، مناشدا المواطنين بدعم جهود الأجهزة التنفيذية