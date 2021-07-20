يسطرون أروع الملاحم.. الغضبان يهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى ..شاهد

قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة قوات أمن بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، حيث استقبله اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية، وذلك خلال جولته الصباحية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك .

وقدم " محافظ بورسعيد " ، أرق عبارات التهنئة القلبية إلى رجال وأفراد قوات أمن بورسعيد من الضباط والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين، وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأكد محافظ بورسعيد، أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة و تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم ، مؤكدا أننا نثمن الدور البطولى لرجال الشرطة المصرية فى الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية البلاد من الخارجين عن القانون ،داعيآ الله أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والاستقرار الدائم.

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أدى ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد لهيطة بحي الضواحي مع عدد كبير من أهالي حى الضواحى ، وبحضور اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب.

وقدم المحافظ التهنئة إلي جموع الأهالي بعيد الأضحى المبارك داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء.

وخلال لقائه مع أهالي الضواحي عقب الصلاة ، أوضح محافظ بورسعيد خطوات التنمية التى حققتها المحافظة فى كافة المجالات ، لافتا إلى أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من أعمال التطوير ، مشيرا إلى أننا بصدد تطوير إحدى أهم المناطق التى كانت تتطلب رفع كفاءة بحى الضواحي وهى منطقة فاطمة الزهراء والتى تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن.

وفى سياق متصل، عقب الانتهاء من صلاة عيد الاضحي قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، بتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى والوقوف ميدانيآ على الأعمال الجارية ، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور .

وقدم المحافظ، التهنئة لأهالي المنطقة بعيد الأضحى المبارك، مبديا سعادته بتواجد وسط أهالي حي الضواحي .

واطلع "المحافظ "، على حجم ومعدلات الأعمال التى تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء ، مستمعا لشرح تفصيلى من الجهات المختصة عن تفاصيل إنجاز العمل طبقا للخطة الزمنية المقررة، حيث وصل العمل لمراحل متقدمة فى مختلف الاتجاهات التى تشهد تطوير بالمنطقة .

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولي ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة ، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة ، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حى الضواحي على كافة الأصعدة .

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة ، وتغيير نوازل الصرف الصحى و صيانة الأعمدة الكهربائية ، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحى وتوصيل المياه ، وزيادة الطابع التجميلى بالمنطقة ، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه .

حيث أوضح "المحافظ"، أن حى الضواحى حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا ، بما يليق بحياة المواطنين فى محافظة بورسعيد.

WhatsApp Image 2021-07-20 at 7.34.43 AM (1)

WhatsApp Image 2021-07-20 at 7.34.44 AM (1)

WhatsApp Image 2021-07-20 at 7.34.44 AM