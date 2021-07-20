بورسعيد فى 24 ساعة محافظ بورسعيد يطالب المواطنين والجزارين بالذبح في المجازر

محافظ بورسعيد

يهنئ أبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك

يطالب المواطنين وأصحاب محلات الجزارة بالذبح في المجازر ويوجه بحملات مستمرة على الأسواق

يستقبل والد الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامى

مجازر بورسعيد استقبلت ٥٠٠ رأس ماشية خلال يومين .. واستعدادات لاستقبال الأضاحي أثناء العيد



أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار الحملات علي الأسواق والمخابز وكافة القطاعات الخدمية، والتى يتردد عليها المواطنون، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك،

حيث تابع محافظ بورسعيد من خلال غرفة عمليات المحافظة جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب بورسعيد والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعداداً لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى طوال أيام العيد، مؤكداً على توافر الصرف والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديله فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظاً على سلامة اللحوم أثناء عمليات الذبح

كما شدد محافظ بورسعيد علي رئيس حي الجنوب، بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح وآثاره من الدماء وروث الحيوانات بالمجازر، فضلاً عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظاً على سلامة الجميع.

كما وجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بالمرور على الشوارع الرئيسية والفرعية كل فى نطاقه للتأكد من تكثيف أعمال النظافة مناشداً المواطنين الالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض والأوبئة.

وفى سياق متصل اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان مجازر المحافظة الالية واليدوية بمنطقة حظائر القابوطي الجديد بجنوب المحافظة استقبلت ٥٠٠ رأس ماشية تم ذبحهم ، بعد إجراء الكشف الظاهرى على الماشية بأنواعها " أبقار وجاموس وأغنام وماعز "، بالإضافة لإجراء الكشف على اللحوم بعد الذبح، لضمان سلامتهم من أى أمراض

واضاف المحافظ بان هناك متابعة مستمرة من الطب البيطري بكافة المجازر لاستقبال الماشية، وتقديم كافة الخدمات للجزارين والأهالى، ومن خلال الكشف على الماشية، والكشف الطبى على اللحوم ،

وشدد المحافظ علي القائمين علي المجازر باتباع كافة الاجراءات الاحترازية أثناء عمليات الذبح والتخلص الفوري من بقايا الذبح وعدم تراكمها

وفى سياق اخر ستقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأثنين ، والد الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامى بديوان عام محافظة بورسعيد ، وقدم " محافظ بورسعيد " واجب العزاء لوالد الشهيد ، داعيا الله أن يتغمد الشهيد برحمته و يدخله فسيح جناته و يكتبه من الشهداء .

وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة " لأسرة الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامى بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيا الله أن يلهم أسرته الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله ، مؤكدا على أن الشهيد عبد الله الحمامى لقى ربه أثناء تأدية عمله وندعو أن يكتبه الله من الشهداء ، مشيرآ أن الشهيد عبد الله كان مثالآ للضابط المخلص لوطنه والذى يتفانى فى أداء عمله ، ويتمتع بقدر كبير من المحبة والاحترام من زملاءه والمحيطين به .

وكان " محافظ بورسعيد " قد أصدر قرارآ بإطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامى على إحدى مقرات إدارة مرور بورسعيد ، مقدمآ العزاء لجميع أفراد الشرطة بإدارة مرور بورسعيد ، وداعيآ الله أن يحفظ أبناءنا من أفراد الشرطة ، وأن ينعم على الوطن بالأمن والاستقرار الدائم .

هذا وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، قدم ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالي.



وأكد " محافظ بورسعيد " على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما بعث المحافظ برسالة تهنئة لجميع أفراد الجيش الأبيض والقوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم للحفاظ على امن المواطنين وسلامة الوطن

وبعث اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أسمى وأرق التهانى القلبية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، أعاده الله علي مصرنا الحبيبة باليمن والخير والبركات ، داعيآ المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن يحميها من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما وجه "محافظ بورسعيد " ، التهنئة لمعالى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وكافة الوزراء والجهات المعنية ، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية ، متمنيا من الله أن يديم الأمن والاستقرار بمصر ، وأن تخطو مصر دائما نحو التنمية والرخاء و التقدم فى كافة المجالات .

وأكد " محافظ بورسعيد " أن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية المستدامة ، حيث نجحت فى تحقيق أهداف الحياة الكريمة للمواطنين ، من خلال العمل المتواصل سبع سنوات متتالية لتنفيذ خطط التنمية وإقامة كبرى المشروعات القومية التى ساهمت فى عودة مكانة مصر الرائدة بين دول العالم ، متمنيآ من الله أن يعيد تلك المناسبات ومصر دائما تنتصر وتنهض وتحقق مزيد من الإنجازات .

