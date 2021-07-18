الغضبان يشهد حفل تكريم المتفوقين علميآ ورياضيآ بجنوب بورسعيد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، خلال جولته الميدانية ، اليوم الأحد ، بجنوب بورسعيد، احتفالية تكريم المتفوقين علميآ ورياضيآ بمركز شباب عرب زيدان ، وذلك بحضور النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب.



وعقد " محافظ بورسعيد " لقاءآ مع عدد من أهالى قرى جنوب بورسعيد ، حيث بدأ اللقاء بتقديم اللواء عادل الغضبان التهنئة لأهالى جنوب بورسعيد بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيآ أن تعاد مثل هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة فى خير وسلام واستقرار وازدهار.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، خلال اللقاء ، مجمل الأعمال التنموية والخدمية التى حظيت بها مناطق قرى جنوب بورسعيد ، وذلك تماشيآ مع الطفرة الخدمية فى مدينة بورسعيد على جميع الأصعدة.

وقال محافظ بورسعيد خلال اللقاء أن " أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات الطرق والصرف الصحى و الإنارة وغيرها لتوفير حياة كريمة لأهالينا فى حى الجنوب " حيث تم رفع كفاءة وتطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لقرى الجنوب لتسهيل الحركة للمواطنين بهذه المناطق ، وكذلك تنفيذ أعمال تطوير لشبكات الصرف الصحى فى مناطق متفرقة بالجنوب ، و زيادة أعمال الإضاءة و حل مشكلات توصيل المياه

وأكد الغضبان أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالى حى الجنوب كما يجرى بمدينة بورسعيد ، لتحقيق مستوى معيشى أفضل للمواطن بهذه المناطق .

كما شهد اللقاء ، تبادل الحديث بين محافظ بورسعيد وعدد من أهالى حى الجنوب حول الخدمات المقدمة ، و مقترحات التطوير ومتطلبات للمواطنين.

وأكد المحافظ على تقديم كل الدعم و التيسيرات لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي المعيشة.