محافظ بورسعيد يشارك أهالى حى الضواحى صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة

أدى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء ، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد لهيطة بحي الضواحي مع عدد كبير من أهالي حى الضواحى .

حضر الصلاة اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي. والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب و الأستاذ عمرو الشافعى أمين عام حزب الشعب الجمهوري.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة الي جموع الأهالي بعيد الأضحى المبارك داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء

وخلال لقائه مع أهالي الضواحي عقب الصلاة أوضح محافظ بورسعيد خطوات التنمية التى حققتها المحافظة فى كافة المجالات ، لافتا إلى أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من أعمال التطوير ، مشيرا " أننا بصدد تطوير إحدى أهم المناطق التى كانت تتطلب رفع كفاءة بحى الضواحى وهى منطقة فاطمة الزهراء والتى تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن "

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