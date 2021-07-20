بورسعيد في 24 ساعة.. الغضبان يشارك أهالي حي الضواحي صلاة عيد الأضحى.. يقدم التهاني لأطقم مستشفى النصر الطبية.. ويوزع الهدايا على أطفال دار تحسين

محافظ بورسعيد

يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي

يزور قوات أمن بورسعيد ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك

يستقبل النائبة أمل عصفور وعمرو الشافعى أمين حزب الشعب الجمهوري

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك العديد من الاحداث المتعلقة بالاحتفال بالعيد من خلال تحركات موسعة للواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد والتى بدأها بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين فى الجمهورية الجديدة وحرصه على أداء صلاة العيد فى أحد مساجد المناطق الاولى بالرعاية بحى الضواحى

وبدأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم بأداء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد لهيطة بحي الضواحي مع عدد كبير من أهالي حى الضواحى ، وبحضور اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي. والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب.

وقدم المحافظ التهنئة الي جموع الأهالي بعيد الأضحى المبارك داعيا المولي عز وجل أن يعيده علي مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء

وخلال لقائه مع أهالي الضواحي عقب الصلاة أوضح محافظ بورسعيد خطوات التنمية التى حققتها المحافظة فى كافة المجالات ، لافتا إلى أن حى الضواحى كان له النصيب الأكبر من أعمال التطوير ، مشيرا " أننا بصدد تطوير إحدى أهم المناطق التى كانت تتطلب رفع كفاءة بحى الضواحى وهى منطقة فاطمة الزهراء والتى تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى بما يحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن".

وعقب الانتهاء من صلاة عيد الاضحي قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، بتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى والوقوف ميدانيآ على الأعمال الجارية ، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور .

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي المنطقة بعيد الاضحي المبارك مبديا سعادته بتواجد وسط أهالي حي الضواحي.

وأطلع "المحافظ "على حجم ومعدلات الأعمال التى تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء ، مستمعا لشرح تفصيلى من الجهات المختصة عن تفاصيل إنجاز العمل طبقا للخطة الزمنية المقررة، حيث وصل العمل لمراحل متقدمة فى مختلف الاتجاهات التى تشهد تطوير بالمنطقة .

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولي ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة ، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة ، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حى الضواحى على كافة الأصعدة .

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة ، وتغيير نوازل الصرف الصحى و صيانة الأعمدة الكهربائية ، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحى وتوصيل المياه ، وزيادة الطابع التجميلى بالمنطقة ، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه ، حيث أوضح "المحافظ" أن حى الضواحى حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا ، بما يليق بحياة المواطنين فى محافظة بورسعيد.

وخلال جولته الصباحية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك ، قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة قوات أمن بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، حيث استقبله اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية.

وقدم محافظ بورسعيد، “أرق عبارات التهنئة القلبية إلى رجال وأفراد قوات أمن بورسعيد من الضباط والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

وأشاد محافظ بورسعيد بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

وأكد المحافظ أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة و تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم ، مؤكدا أننا نثمن الدور البطولى لرجال الشرطة المصرية فى الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية البلاد من الخارجين عن القانون ،داعيآ الله أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والاستقرار الدائم.

واستقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، عددآ من العاملين بديوان عام محافظة بورسعيد ، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، أعاده الله على الأمة الإسلامية و المصريين جميعا بالخير واليمن والبركات .

ووجه " محافظ بورسعيد " الشكر للعاملين بديوان عام المحافظة على تهانيهم القلبية ، مؤكدا على فخره بالعمل وسط هؤلاء الكوارد والنماذج المشرفة ، والذين بذلو الكثير من المجهودات لتحقيق خطط التطوير ببورسعيد ، لافتا إلى أنه فخور بروح التعاون والأخوة والترابط التى تجمع بين العاملين بالديوان العام ، والتى تعد سببآ رئيسيا للنجاح وإنجاز المهام على درجة كبيرة من الكفاءة .

ومن جانبهم ، وجه العاملين بالديوان أسمى معانى التهنئة لمحافظ بورسعيد ، مؤكدين على فخرهم بالعمل تحت راية وقيادة اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والذى حمل على عاتقه مسؤولية التطوير والتنمية المستدامة و تحقيق أفضل مستوى معيشى للمواطن بمحافظة بورسعيد حتى أصبحت محل إشادة من جميع المحافظات بالدولة .

كما محافظ بورسعيد استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب والأستاذ عمرو الشافعى امين حزب الشعب الجمهوري ، بديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك .

وأعرب "محافظ بورسعيد" عن بالغ تقديره وامتنانه بتهنئة الدكتورة أمل عصفور ، وأمين الحزب الشعب الجمهوري متمنيا من الله أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار والترابط بين أبناء الوطن ، وأن يرفع الله الوباء عن العالم أجمع .

وأكد "محافظ بورسعيد" على أهمية التعاون بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات.



في اولي أيام عيد الاضحي المبارك زار اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مستشفى النصر التخصصى ، وذلك لتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفى من أطقم أطباء وتمريض وأمن وإدرايين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .رافقة خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية الصحية ببورسعيد.

ووجه" محافظ بورسعيد " الشكر للعاملين بالمستشفى على جهودهم المتواصلة فى تقديم أفضل الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، وتحقيق خدمة مميزة داخل المستشفى ، والتى تعد كبرى الصروح الطبية المطورة ببورسعيد .

وحرص " المحافظ " خلال زيارته للمستشفى على الالتقاء بعدد من المواطنين بالمستشفى ، حيث استمع إلى طلبات عدد من المرضى ، و استجاب محافظ بورسعيد لطلبات أحد المواطنين الطبية ، وقرر " محافظ بورسعيد " تحمل تكاليف شراء صفائح الدم للمريض " مشيرا إلى أننا نشهد طفرة طبية غير مسبوقة بمحافظة بورسعيد ، فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى تشهد تطورا مستمرا لتحقيق رضا المنتفعين من الخدمة الطبية بجميع مؤسسات الصحة بالمحافظة.

هذا وزار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، دار تحسين الصحة لرعاية الايتام بحى المناخ ، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورافقه خلالها الدكتورة سوسن حبيش ، مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد .



وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال .

ووجه " المحافظ " مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور مكان إقامة الاطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال النزلاء وتحسين معيشتهم .

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