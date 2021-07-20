محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير في فاطمة الزهراء

قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، بتفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، للوقوف ميدانيا على الأعمال الجارية، رافقه اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة “مشكاة نور”.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأهالي المنطقة بعيد الأضحى المبارك، مبديا سعادته بتواجد وسط أهالي حي الضواحي.

واطلع اللواء عادل الغضبان على حجم ومعدلات الأعمال التى تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء، مستمعا لشرح تفصيلى من الجهات المختصة عن تفاصيل إنجاز العمل طبقا للخطة الزمنية المقررة، حيث وصل العمل لمراحل متقدمة في مختلف الاتجاهات التى تشهد تطويرا بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة، مشددا على التنسيق بين جميع الجهات لضمان سرعة إنجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حى الضواحى على جميع الأصعدة.

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحى وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحى وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلى بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، حيث أوضح محافظ بورسعيد أن حى الضواحى حظى بنصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين فى المحافظة.

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