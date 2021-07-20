لتهنئتهم بالعيد.. محافظ بورسعيد يزور مستشفى النصر وتحسين الصحة للأيتام

في أول أيام عيد الأضحى المبارك زار اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، مستشفى النصر التخصصى، وذلك لتقديم التهنئة للعاملين بالمستشفى من أطقم أطباء وتمريض وأمن وإدرايين بمناسبة عيد الأضحى المبارك .رافقة خلالها الدكتور عادل تعيلب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية الصحية ببورسعيد

ووجه" محافظ بورسعيد " الشكر للعاملين بالمستشفى على جهودهم المتواصلة فى تقديم أفضل الرعاية الصحية والطبية للمرضى ، وتحقيق خدمة مميزة داخل المستشفى ، والتى تعد كبرى الصروح الطبية المطورة ببورسعيد .

وحرص " محافظ بورسعيد " خلال زيارته للمستشفى على الالتقاء بعدد من المواطنين بالمستشفى ، حيث استمع إلى طلبات عدد من المرضى ، و استجاب محافظ بورسعيد لطلبات أحد المواطنين الطبية ، وقرر " محافظ بورسعيد " تحمل تكاليف شراء صفائح الدم للمريض " مشيرا إلى أننا نشهد طفرة طبية غير مسبوقة بمحافظة بورسعيد ، فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل ، التى تشهد تطورا مستمرا لتحقيق رضا المنتفعين من الخدمة الطبية بجميع مؤسسات الصحة بالمحافظة.

وفى سياق متصل زار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، دار تحسين الصحة لرعاية الايتام بحى المناخ ، وذلك لتقديم التهنئة للأطفال النزلاء بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورافقه خلالها الدكتورة سوسن حبيش ، مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد .



وقدم " محافظ بورسعيد " التهنئة لجميع الأطفال داخل الجمعية، معربا عن سعادته لمشاركة الأطفال أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص المحافظ على توزيع عدد من الهدايا المتنوعة على الأطفال النزلاء بالدار ، وسط أجواء من الاحتفال والسعادة بين الأطفال .

ووجه " المحافظ " مسئولي الدار ومديرية التضامن الاجتماعي بضرورة ظهور مكان إقامة الاطفال في أبهي صورة له طوال الوقت وتلبية كافة مطالبهم وكذلك تشجيع جميع الأطفال علي ممارسة الرياضة والألعاب المختلفة ، لافتا إلى تقديم كافة الدعم للدار لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الأطفال النزلاء وتحسين معيشتهم .

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